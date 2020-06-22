28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı
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28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bugün itibarıyla 28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararının kaldırıldığını bildirdi.

28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı
22.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:28

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bugün itibarıyla 28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararının kaldırıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pasaport Kanunu'nda yapılan son düzenlemeyle İçişleri Bakanlığının 2019/14 sayılı genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu'nun 20 Aralık 2019'da çalışmalarına başladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular il nüfus müdürlüklerince alınmakta olup, bugün itibarıyla 28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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