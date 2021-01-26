25 Ocak Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor kim gitti, kim elendi?

TV8'in uzun yıllardır sevilen ve izlenen yarışması Survivor, bu sene de hız kesmeden devam ediyor. 9 Ocak 2021 Cumartesi günü başlayan Survivor da bugün 3. eleme gerçekleşiyor. Peki, 25 Ocak Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu?

Survivor 2021'de geçen hafta elenen isim Gönüllüler takımından Sancakay oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'de 25 Ocak'ta 3. eleme gerçekleşti. Bu hafta hem ünlülerden hem de gönüllerden ikişer isim aday oldu. SMS birincilerinin verdiği isimlerle 4 kişi eleme adayı oldu. Peki, 25 Ocak Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor kim gitti, kim elendi?

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Bu hafta Gönüllüler'de SMS birincisi Poyraz oldu ve Duygu'nun ismini verdi. Gönüllüler'den 2. aday Duygu oldu! Ünlüler'de ise SMS birincisi İsmail Balaban oldu ve o da Bahar'ın adını verdi. Survivor 3. hafta eleme adayları Aleyna, İlayda, Duygu ve Bahar oldu.

25 Ocak'ta rakiplerinden daha az oy alarak adaya veda eden isim Bahar oldu!