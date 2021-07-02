245 TL Değerindeki Amazon Prime Gaming Temmuz Oyunları Açıkladı
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245 TL Değerindeki Amazon Prime Gaming Temmuz Oyunları Açıkladı

245 TL Değerindeki Amazon Prime Gaming Temmuz Oyunları Açıkladı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Amazon Prime Gaming temmuz oyunları açıklandı.

Amazon Prime Gaming temmuz oyunları açıklandı. Geçtiğimiz ay sevilen FPS oyunu 'ü ücretsiz dağıtan platform, temmuz boyunca kullanıcılarına tam yedi oyun sunacak.

Listede Tales of the Neon Sea, Batman The Enemy Within ve RAD gibi yapımlar yer alıyor. Amazon Prime Gaming temmuz oyunları arasında yüksek profilli bir yapım yer almasa da, geneli eğlenceli oyunlardan oluşuyor.

'deki toplam fiyatları 245 TL'yi bulan oyunlar, 2 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak indirilebilecek. Söz konusu yapımların tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dilerseniz, Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ziyaret ederek 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.

Prime Gaming Temmuz Oyunları

Tales of the Neon Sea

The Wanderer: Frankenstein's Creature

Batman: The Enemy Within - The Telltale Series

Automachef

The Secret of Monkey Island: Special Edition

RAD

Portal Dogs

Dilerseniz Steam'de yüzde 70 indirimle sahip olabileceğiniz 10 oyun önerimize göz atabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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