23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında ödüllü yarışma
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23 Nisan, Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında ödüllü yarışma

Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları, düzenlediği ödüllü online yarışmada buluşturuyor.

07.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:01
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında ödüllü yarışma

Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları, düzenlediği ödüllü online yarışmada buluşturuyor. Gölbaşı Belediyesi'nin www.ankaragolbasi.bel.tr adlı resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilen 23 Nisan temalı yarışma ile çocukların evlerinde geçirdiği zamanı en verimli şekilde değerlendirmeleri amaçlanıyor.

Gölbaşı'nda Covid-19 (Korona virüs) salgını nedeniyle yapılan 'Evde Kal' çağrısına uyarak evlerinden çıkmayan çocuklar unutulmadı. Gölbaşı Belediyesi gençlerin evlerinde geçirdiği zamanı verimli bir şekilde değerlendirmelerini ve toplumsal hayata devam edebilmelerini sağlamak amacıyla, ilk ve ortaokul öğrencileri için '100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' temalı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması düzenliyor.

Yarışmalara katılmak isteyen çocukların, Gölbaşı Belediyesi'nin resmi web sitesini ziyaret ederek belirtilen tarihler arasında başvurularını yapmaları gerekiyor.

Ülkenin zor günlerden geçtiğine dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çocuklar ve velilere seslenerek, "Gölbaşı Belediyesi olarak bizler sizlerin evlerinde kaldığı sürede, güzel ve eğlenceli vakitler geçirmesini için bazı çalışmalar yapıyoruz. Gönül isterdi ki bu 23 Nisan çocuklarımızın okullarında cıvıl cıvıl koşturduğu ve alanlarda coşkuyla hep birlikte kutlayabilelim. Ancak ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü günlerde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Milli ve manevi duygularımızı yaşamak ve dinç tutmak adına evlerinde de olsa, yavrularımzın bu yarışmalarla bir nebze de olsa 23 Nisan ruhunu yaşamalarını amaçladık" dedi.

Başkan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında, ilk ve ortaokullarda öğrenimine devam eden çocuklarımız için evlerinden online olarak katılabilecekleri resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyoruz. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimize çeşitli ödüllerimiz olacak."

Yarışmaya katılım tarihinin 8-18 Nisan olarak açıklandığı 23 Nisan temalı ödüllü şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında ilkokul düzeyinde birincilere tablet, ikincilere teleskop, üçüncülere ise akıllı çocuk saati ödülü verilecek. Ortaokul düzeyinde ise birinciler tablet, ikinciler teleskop, üçüncü olan öğrenciler ise fotoğraf makinesiyle ödüllendirilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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