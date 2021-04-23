23 Nisan coşkusu Seyhan'da bir başka güzel
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

23 Nisan coşkusu Seyhan'da bir başka güzel

23 Nisan coşkusu Seyhan'da bir başka güzel
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Seyhan Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Seyhan Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde coşkuyla kutlandı. Şehit Aileleri Derneği'nde çocuklara oyuncaklar armağan eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın makamına ise otizmli çocuklar Emir Dündar ve Serdar Bozkurt oturdu.

Başkan Akay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu otizmli Emir Dündar ve Serdar Bozkurt'a bıraktı. Dündar ve Bozkurt kendi yaptıkları el işi tabloyu Başkan Akay'a armağan edip, çiçek verdi. Başkan Akay da onlara çeşitli armağanlar verip bayramlarını kutladı.

Şehit ailelerinin çocuklarını unutmadı

23 Nisan'da şehit çocuklarını ve torunlarını unutmayan Başkan Akay, Adana Şehit Aileleri Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Burada Dernek Başkanı Emine Kunt ve yöneticilerden derneğin faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Akay, şehit ailelerinin çocuklarına belediye kreşlerinde üretilen oyuncakları armağan etti.

Çocuklardan Başkan Akay'a doğum günü sürprizi

Yenibey SEYMER'de düzenlenen etkinlikte ellerindeki bayraklarla marşlar söyleyen çocuklar, Başkan Akay'a doğum günü sürprizi yaptı. Çocuklarla birlikte hazırlanan pastadaki mumları söndüren Başkan Akay, çocuklara oyuncaklar armağan ederek, 23 Nisan coşkularına ortak oldu.

Çocuk ve spor şenliği

Başkan Akay, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki Hafsa Sultan Anaokulu'ndaki çocuk ve spor şenliğinde, hazırlanan parkuru tamamlayan çocuklara madalya takıp, forma ve şort armağan etti.

İstiklal Marşı'nı okurken duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı

Yeşilyuva Bilgi Evi'ndeki etkinlikte ise İstiklal Marşı'nın tamamını okuyan Yıldız Yaşar isimli çocuk duygulanıp, gözyaşlarına hakim olamadı. Etkinlikte Hacivat-Karagöz ve animasyon gösterileri, eğlenceli bilimsel deneylerle çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

"Çocuklar bizim geleceğimiz"

Dünyada ilk kez çocuklar adına bir bayramın Türkiye'de ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Akay, "Umuyorum ki bugünün çocukları yarının Türkiye'sinde başarılı olurlar. 23 Nisan aynı zamanda ulusal egemenliği de ifade ediyor. Ulusal egemenliği de koruyacak olanlar da bu çocuklar olacak. Bütün mesele bütün çocukların iyi eğitim görmeleri, iyi yetişmeleri, çünkü onlar bizim geleceğimiz" diyerek çocukların bayramını kutladı. - ADANA

23 Nisan coşkusu Seyhan'da bir başka güzel
23 Nisan coşkusu Seyhan'da bir başka güzel
23 Nisan coşkusu Seyhan'da bir başka güzel
23 Nisan coşkusu Seyhan'da bir başka güzel
23 Nisan coşkusu Seyhan'da bir başka güzel
23 Nisan coşkusu Seyhan'da bir başka güzel

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Vladimir Putin Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Demet Akalın Kaan Yıldırım Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 23 Nisan coşkusu Seyhan'da bir başka güzel - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:11:46. #1.16#

title