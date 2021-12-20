2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (7) - Haberler
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2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (7)

AA - Haberler | Güncel

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AY YILDIZ YERLEŞKESİ'NİN TEMELİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN ATILDI Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi'ni gösteren video Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı salona gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Milli Savunma...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AY YILDIZ YERLEŞKESİ'NİN TEMELİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN ATILDI

Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi'ni gösteren video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı salona gelmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması

Temel atma töreni için butonlara basılması

İnşaat alanı ve betonun dökülmeye başlanması

TÜRK TİYATROSUNUN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN FERHAN ŞENSOY, 70 YAŞINDA İSTANBUL'DA HAYATINI KAYBETTİ

Ferhan Şensoy'un oynadığı filmden sahneler

Ferhan Şensoy'un oynadığı oyundan sahneler

Ferhan Şensoy'un Orta Oyuncuları Kavuğunu Rasim Öztekin'e devretmesi

Ferhan Şensoy'un naaşının Ses Tiyatrosuna getirilmesi

Ali Poyrazoğlu'nun konuşması

Derya Baykal'ın konuşması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

Ferhan Şensoy için Teşvikiye Camisinde düzenlenen cenaze töreni

Ferhan Şensoy'un Galatasaray bayrağına sarılı tabutu

Demet Akbağ'ın konuşması

Cenaze namazı kılınması

Ferhan Şensoy'un naaşının cenaze aracına taşınması 2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (7)

Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Ferhan Şensoy, 70 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (7)

2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (7)

2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (7)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

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AA - Son Dakika Haberleri

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