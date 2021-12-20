2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (7)
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AY YILDIZ YERLEŞKESİ'NİN TEMELİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN ATILDI Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi'ni gösteren video Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı salona gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Milli Savunma...
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AY YILDIZ YERLEŞKESİ'NİN TEMELİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN ATILDI
Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi'ni gösteren video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin yapıldığı salona gelmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması
Temel atma töreni için butonlara basılması
İnşaat alanı ve betonun dökülmeye başlanması
TÜRK TİYATROSUNUN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN FERHAN ŞENSOY, 70 YAŞINDA İSTANBUL'DA HAYATINI KAYBETTİ
Ferhan Şensoy'un oynadığı filmden sahneler
Ferhan Şensoy'un oynadığı oyundan sahneler
Ferhan Şensoy'un Orta Oyuncuları Kavuğunu Rasim Öztekin'e devretmesi
Ferhan Şensoy'un naaşının Ses Tiyatrosuna getirilmesi
Ali Poyrazoğlu'nun konuşması
Derya Baykal'ın konuşması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
Ferhan Şensoy için Teşvikiye Camisinde düzenlenen cenaze töreni
Ferhan Şensoy'un Galatasaray bayrağına sarılı tabutu
Demet Akbağ'ın konuşması
Cenaze namazı kılınması
Ferhan Şensoy'un naaşının cenaze aracına taşınması 2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (7)
Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.
Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Ferhan Şensoy, 70 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.