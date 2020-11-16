Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçesi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçesi

16.11.2020 11:13 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:09

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı bütçeleri ile Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu ele alınacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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