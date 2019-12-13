2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

13.12.2019 21:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:48

TBMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Genel Kurulda, bütçeler üzerinde AK Parti Grubu adına konuşmalar yapıldı.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Türkiye ekonomisinin, 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 oranında büyüdüğünü, bu büyüme performansında küresel ekonomideki çalkantılara rağmen ihracattaki güçlü performansın katkısı olduğunu söyledi.

Ekonomide son dönemde gözlenen ivmelenmenin, Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 5 büyüme oranı hedefine erişileceğini gösterdiğini dile getiren Kıvırcık, 2019'un küresel ekonomideki zayıf performans, ticaret savaşları, Brexit ve dünyanın değişik yerlerinde gözlenen siyasi çalkantılara rağmen dış ticarette başarılı bir performans sergilenen bir yıl olduğunu kaydetti.

Kıvırcık, "Ticaret Bakanlığımızdan gelecek dönemde beklentimiz, dış ticaretteki olumlu performansı sürdürmeye yönelik faaliyetlerini aynı kararlılıkla devam ettirmeleridir." dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, ihracatı 36 milyar dolardan 180 milyar dolara ulaştıracaklarını, bu rakamla cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılacağını belirtti.

İhracat rakamlarındaki artışa dikkati çeken Ök, "1992-2002 döneminde yalnızca 11,6 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekebilen ülkemiz, bu büyüklüğü 2003-2018 yılları arasında 18 kattan fazla yükselterek 208,9 milyar dolar yabancı yatırım çekmeyi başardı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bunu, birilerinin Avrupa'ya giderek, kapı kapı dolaşarak "Türkiye yatırımlar için güvenli bir ülke değildir." demesine rağmen başardığını ifade eden Ök, "İşte bu yüzden bu ihracat rakamlarımız, yatırım miktarımız çok kıymetlidir." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Rekabet Kurumunun, kurulduğu 22 yıldan bu yana tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önlemek, piyasaların sağlıklı rekabet koşullarında çalışabilmesi için gerekli önlemleri almak yönünde ciddi gayretler gösterdiğini anlattı.

Şentürk, Rekabet Kurumunun, özellikle son yıllarda dünyanın yükselen trendi olan dijital pazarlara odaklandığını ve bu alanda cesur kararlara imza attığını vurguladı.

"Sanayideki dönüşüm göz ardı edilemez"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, sürdürülebilir büyüme için yatırımların hızla sürdüğünü, sanayide yaşanan dönüşümün göz ardı edilemeyeceğini aktardı.

Yüksek katma değerli ürünlerin yerli ve milli üretimi için başlatılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı önemsediğini anlatan Koçer, "Artık yapay zeka, arttırılmış gerçeklik, robotik, siber güvenlik ve sensör teknolojisi gibi konular ülkemizin ve Sanayi Bakanlığımızın gündeminde. Sanayide dijital dönüşüm çalışmaları hız kazandı." diye konuştu.

Türkiye'nin, dünyada patent başvurusunda 14'üncü, marka başvurusunda 10'uncu, tasarım başvurusunda ise 5'inci sırada olduğuna dikkati çeken Koçer, "Türkiye artık teknoloji üreten bir ülkedir. Yüzde 75 yerli ve millilik oranına ulaşan savunma sanayimiz göğsümüzü kabartıyor. Savunma ve havacılık ihracatımız, 2018 de 2 milyar 188 milyon dolarken 2019 üçüncü çeyreğinde yüzde 37,7 arttı. Gurur duymamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) denildiğinde akla ilk olarak barajların geldiğini belirterek, GAP'ın, "Yedi küpeli gelin" de denilen barajlarla başladığını ancak barajların domino etkisiyle ekonomide, kültürde, istihdamda, ulaşımda büyük ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

GAP bölgesinin, sağlık alanında da ışıldayan bir merkez olduğunu vurgulayan Eronat, "Orta Doğu, GAP bölgesine akıyor diyebiliriz. 10 bin kişiye düşen hasta yatağı 13'ten 23,3'e yükselmiş, yine bebek ölümlerinde binde 43'ten binde 9,3'e varan bir gerileme yaşanmıştır." dedi.

"Bölgesel kalkınma, toplumsal adaletin sağlanmasında da önemli"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti döneminde 2011'de kurulan Doğu Anadolu Projesi DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının amacının, kalkınma çabası içinde olan Doğu Anadolu Bölgesi'nin sosyal, ekonomik, çevresel ve kentsel kalkınmasını hızlandırmak, bölgenin gelişmişlik endeksini yükseltmek olduğunu aktardı.

Arvas, ekonomik kalkınmanın bir parçası olarak değerlendirilen bölgesel kalkınmanın, aynı zamanda toplumsal adaletin sağlanmasında da önemli olduğuna dikkati çekti.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, 2002'de kurulan AK Parti'yle Türkiye'nin, yeni ve aydınlık bir döneme girdiğini dile getirdi. Özboyacı, "Memleketimiz için yatırım ve hizmet odaklı siyasetin temellerinin atıldığı bu süreçte, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin yarım kalan ve eksik bırakılan birçok projesi tamamlanmış olup bölgesel ve ulusal bazda Türkiye'nin zincirleri kırılmış, aynı zamanda da milletimizin refah seviyesi hızlı bir ivme kazanmıştır." dedi.

"Yeşil Yol Projesi 2023'te tamamlanacak"

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Doğu Karadeniz Projesi kapsamında "Yeşil Yol" adıyla gündeme gelen oldukça önemli bir projeye imza attıklarını anlattı.

Bunun yanında yumurtacılıktan çiftçilerin desteklenmesine, Trabzon, Giresun, Rize ve Tokat dahil toplam 9 ilde birçok yatırıma varıncaya kadar önemli işler yapıldığının altını çizen Günnar, "DOKAP'ta 2003-2019 yıllarında 486,2 milyon liralık ödenek tahsis edilmiş ve Yeşil Yol projesine 3 bin 109 kilometre ana aks üzerinde bin 93 kilometrelik kısmında 14 adet köprü çalışması tamamlanmış olup yapım çalışmalarının 2023 yılı sonu itibarıyla tamamlanması hedeflenmektedir." diye konuştu.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Türkiye'nin son yıllardaki gelişiminin lokomotifi olan KOBİ'lerin, Türkiye'deki işletmelerin büyük bir bölümünü oluşturduğunu dile getirdi.

Türkiye'de kurulu olan yaklaşık 3,5 milyon işletmenin yüzde 100'üne yakınının KOBİ sınıfına girdiğini söyleyen Özkan, "Bu oran, KOBİ'lerin Türkiye ekonomisindeki yerini net olarak ortaya koyuyor. KOBİ'ler, aynı zamanda, toplam istihdamın yüzde 78'ini karşılıyor. Bundan dolayı KOBİ'lerin geliştirilmesi ve desteklenmesi ülke ekonomimiz açısından büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TSE dünyada saygın bir yere sahip"

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE), Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında kamunun tüm gözetim faaliyetlerini gerçekleştirecek kapasiteye ve kabiliyete ulaştığına işaret etti.

AK Parti hükümetleri döneminde, tüm alanlarda olduğu gibi standardizasyon konusunda da ciddi hizmetlerin hayata geçirildiğine dikkati çeken Gündoğdu, "TSE bu tecrübe ve kabiliyetle bugün dünyada saygın bir yere sahiptir. TSE, uluslararası akreditasyonla sanayicilerimizin ve üreticilerimizin kaynakları yurt dışına gitmemekte ayrıca ihracat süreçleri önemli ölçüde kolaylaşmaktadır." tespitinde bulundu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 2002-2018 döneminde Türkiye'nin yerli patent başvuru sayısının 18 kat, yerli patent tescil sayısının 38 kat arttığını kaydetti.

Yerli patent sayısının 2002'de 6,2 iken 2018'de 14,5 kat artarak yüzde 89,6'ya yükseldiğini vurgulayan Kendirli, "2002-2018 döneminde marka başvuruları 3,5 kat artarak 120 binin üzerine çıkmıştır. Marka başvurularında Türkiye 2011 yılından bu yana Avrupa'da 1'inci sırada yer almaktadır." bilgisini paylaştı.

"Milli tankını geliştiren Türkiye'ye geldik"

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, "Türkiye'de bir dönem milli uçağımızı yapan Nuri Demirağ'ı engelleyen, devrim niteliğinde bir girişim olan Devrim otomobilinin üretimini durduran, milli yazılımı olmayan bir ülkeden milli elektrikli otomobilini tasarlayan, milli tankını ve milli motorunu geliştiren Türkiye'ye geldik." diye konuştu.

Polat, "Türkiye'de, ülke yararına ne varsa tenkit eden, karalayan, iftira atan zihniyetlere rağmen Selçuk Bayraktar gibi gençlerimiz sayesinde inşallah ülkemiz SİHA'larını, TİHA'larını yaptığı gibi otonom araçlarını, uydularını, biyoteknolojik ilaçlarını, elektrikli lokomotifini de füzesini de tüm devreye kadar nice projeyi hayata geçirmeye devam etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığın tesisinin ve küresel yarışta önde olmanın formülünün çocuklara yapılacak yatırımdan geçtiğini söyledi.

Topyekun bir seferberlik başlattıklarını dile getiren Bakbak, "Bu kapsamda başta kız çocukları olmak üzere gençlerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına yönlendirilmesi için TBMM çatısı altında kurduğumuz alt komisyonumuzda çocukları bu alana yönlendirme stratejisi üzerinde duruyoruz." dedi.

Bu süreçte özellikle kız öğrencilerin bilim ve teknoloji alanlarında yüreklendirilmesi ve çalışmalarının desteklenmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Bakbak, "Yükseköğretim Kurulunun doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacı karşılamak üzere başlattığı 100/2000 Doktora Bursu Projesi'nden örnek verecek olursak 2 bin 204 bursiyerin bin 324'ünü kızlar, 880'ini erkekler oluşturuyor." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Türkiye Uzay Ajansının, gençlerin hayallerinin geliştirmek için ortaya çıktığını belirterek, "Milli Uzay Programı kapsamında ülkemizin ilk uzay insanlarını yetiştirmek üzere programa başladılar. Bu programın 3 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor." dedi.

Yıldız, uzaya erişimin sağlanması için fırlatma sistemlerinin oluşturulması, meteorolojik vakalar, doğal afetler, tarımsal üretim gibi konularda uydulardan azami bir şekilde faydalanılması, yerli imkanlarla uzay aracının üretilmesi ve üniversitelerle bu noktada ilgili koordinasyonun sağlanmasının Türkiye Uzay Ajansının öncelikli konuları arasında yer aldığını ifade etti.

Kaynak: AA