2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

06.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:48

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmelere işaret ederek, "Uluslararası derecelendirme kuruluşları notlarımızı yükseltmeye başladı. Raporlarında Türkiye ekonomisindeki olumlu hava ve toparlanması yönünde olumlu ve övücü tespitleri var." dedi.

2020 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2018 Yılı Kesinhesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Türkiye'nin dış borç tutarının 450 milyar dolara ulaştığını, öte yandan vatandaşın bankalara borcunun da arttığını söyledi.

Enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını ileri süren Emecan, "Yayınlanacak enflasyon oranını, daha yayınlanmadan bilmek gibi bir hikmet var Sayın Maliye Bakanımızda. TÜİK de iktidarı memnun edecek rakamlar açıklamaya başladı." diye konuştu.

Türkiye'de yaklaşık 8 milyon işsiz bulunduğunu belirten Emecan, "Şahlanan ekonomi değil, işsizlik olmuştur." ifadesini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, sandık dışında Türkiye'de demokrasinin anlaşılmadığını iddia etti.

"Hükümetin, birçok sapmaya imza attığı 2019 bütçesine halel getirildiğini" ileri süren Katırcıoğlu, kamu ve özel iş birliği projelerine kaynak aktarılmasının doğru olmadığını belirtti.

Katırcıoğlu, 2020 bütçesinin iş dünyasını kayırır şekilde hazırlandığını ve vergi istisnalarıyla devletin 196 milyar liralık gelirden vazgeçtiğini de savundu.

HDP'li 5 milletvekili olarak partilerinin İstanbul İl Kongresi bildirilerini dağıtmak istediklerini ancak polis müdahalesiyle karşılaştıklarını anlatan Katırcıoğlu, "Böyle yaparsanız buraya yabancı sermaye de gelmez. Eğer Türkiye'nin ekonomik ve demokratik sorunlarını çözeceksek bunun yolu hukukun ve parlamentonun üstünlüğüdür." şeklinde konuştu.

"Bunu Trump kabul etti, dünya kabul etti"

AK Parti Denizli Milletvekili Ök, Türkiye'nin önceki dönemlere göre daha uzun vadeli ve düşük faiz oranlarında borçlandığını söyledi.

Ök, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın bütçede savunma kalemlerinin yüksek tutarda olduğuna yönelik eleştirisini anımsatarak, "Bizim Kürtlerle sorunumuz yok, sorunumuz teröristlerle. Ne yapsaydık? Bunu Trump kabul etti, dünya kabul etti. Ülkemizi, sınırlarımızı korumamız lazım. Sınırlarımızı, tehdit eden her türlü teröristten arındırmamız lazım. Barış Pınarı Harekatı ülkemiz açısından olması gereken bir operasyondu." değerlendirmelerinde bulundu.

AK Parti hükümetleri döneminde sağlıkta çok önemli reformların hayata geçirildiğine işaret eden Ök, Türkiye'nin, diş tedavisi devlet tarafından karşılanan tek ülke olduğunu vurguladı.

AK Parti iktidarları tarafından genç işsizliğin azaltılmasına yönelik projelerin hayata geçirildiğini söyleyen Ök, bütçeyle reel sektörün desteklenmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Ök, muhalefetin, AK Parti'nin faaliyetlerini görmezden geldiğini belirterek, "Birçok kredi derecelendirme şirketi bunu görmüş. Uluslararası derecelendirme kuruluşları notlarımızı yükseltmeye başladı. Raporlarında Türkiye ekonomisindeki olumlu hava ve toparlanması yönünde olumlu ve övücü tespitleri var." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Fatih'te bir evde 4 kardeşin ölü bulunduğunu anımsatarak, bu kişilerin maddi sıkıntı çektikleri için intihar ettiklerini öne sürdü.

Sındır, "Kayseri Büyükşehir Belediyesine giden esnaf da 'açız.' diye bağırmış. Bütün millet aynı yakarış içerisinde; 'açız.' Süslü sözler, göz boyayıcı rakamlar, gizlenmiş örtülü uygulamalar ile bütçe buradan geçebilir ama bir gerçek var ki bu millet aç. Bu bütçe, bir faiz bütçesidir ama yoksulun, emekçinin bütçesi değildir." iddialarında bulundu.

"TÜİK verilerini yerden yere vuranlar sendika verilerine ne diyecek?"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile istikrarlı politikaların hayata geçirildiğini, sistemin aksayan bazı yönlerinin ise düzeltilebileceğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin, geçen yıl tarihinin en büyük saldırılarına maruz kaldığını vurgulayan Kalaycı, bu saldırıdan kurtarılan ekonominin, faizlerde kademeli indirim ve enflasyonla mücadelede başarılı adımların atılmasıyla toparlanma sürecine girdiğini kaydetti.

Bu gelişmeler doğrultusunda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ülke ekonomisine yönelik büyüme beklentilerini olumlu yönde revize ettiklerinin altını çizen Kalaycı, Dünya Bankası ve IMF'nin olumlu yönde revizyonları bulunduğunu aktardı. Kalaycı, "Ekonomik göstergeler önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler yaşanacağına işaret ediyor." diye konuştu.

Bazı sendikaların hazırladığı istatistiklerin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle uyumlu olduğunu söyleyen Kalaycı, "TÜİK verilerini yerden yere vuranlar sendikaların açıkladıkları verilere ne diyecekler?" diye sordu.

Türkiye'nin kredi risk priminin (CDS) halen yüksek olmakla birlikte geçen yıla göre üçte bire yakın düşüş gösterdiğini de ifade eden Kalaycı, bütçenin hazırlanmasında emeğe geçenlere teşekkür etti ve 2020 Yılı Bütçesi'nin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Komisyonda görüşmeler sürüyor.

Kaynak: AA