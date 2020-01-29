2020 Yılı birinci il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

29.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:15

Sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele alarak kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla 2020 yılı birinci İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.



Adıyaman Valisi Aykut Pekmez Başkanlığında Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2019 yılı yatırım ve faaliyet programının değerlendirildi.



Vali Aykut Pekmez Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, kaymakamları, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı.



Geçtiğimiz hafta Cuma günü akşamı merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8. şiddetindeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyerek toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aykut Pekmez, "2019 yılında, Adıyaman'da merkezi ve yerel yönetim olarak 30, kamu kurum ve kuruluşlarınca 294 proje uygulanmıştır. Bu projelerin toplam tutarı 6.2 milyar TL'dir. 2019 yılı programı 1.1 milyar TL olup, 2019 yılında yaklaşık 948.4 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 84.5'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" dedi.



Yatırımcı kuruluşların 2019 yılı programlarında küçüklü büyüklü 242 adet işin yer aldığını kaydeden Vali Aykut Pekmez, "Proje bedeli 6 milyar TL olan bu işler için önceki yıllarda yaklaşık 791 milyon lira harcanmıştır, 2019 yılında ise 1 milyar TL ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 892.6 milyon TL'si harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 85,6'dır. Belediyelerimizin ise programlarında bulunan 52 adet işin proje bedeli 126 milyon TL'dir. Bu işler için 2019 yılında 79 milyon TL ödenek kullandırılması öngörülmüş ve yıl sonu itibariyle yaklaşık 56 milyon TL harcama yapılarak yüzde 60,35'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2019 yılında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 294 adet projenin 140 tanesi bitirilmiş, 84 proje devam etmekte, 67 proje ihale ve sözleşme aşamasında, 3 proje ise tasfiye edilmiştir. 2019 yılı yatırımlarının değerlendirildiği toplantımızın ve çalışmalarımızın ilimizin, ülkemizin yatırımlarına, ekonomisine, refahına katkı sağlamasını, 2020 yılının da yatırımlarımız açısından verimli bir yıl olarak geçmesini diliyorum" diye konuştu.



Vali Aykut Pekmez Başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması, karşılıklı fikir alışverişinin yapılmasının ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA