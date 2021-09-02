2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye'nin finaldeki rakibi ABD oldu.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye'nin finaldeki rakibi ABD oldu.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynanan yarı final karşılaşmasında ABD, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta Brezilya'yı penaltılarla 3-2 yenerek finale çıktı.
Türkiye, finalde karşılaşacağı ABD'ye grup maçında 4-3 mağlup olmuş ve oyunlardaki tek yenilgisi almıştı.
2016 Rio'da şampiyon olan Türkiye ile 2008 Pekin'de altın madalya alan ABD'yi karşı karşıya getirecek final müsabakası yarın TSİ 11.45'te başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki