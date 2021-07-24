2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Ahmet Örken ve Onur Balkan, yol yarışında bitiş çizgisini göremeyerek oyunlara veda etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Ahmet Örken ve Onur Balkan, yol yarışında bitiş çizgisini göremeyerek oyunlara veda etti.

Fuji International Speedway'de gerçekleştirilen 109 kilometrelik yarışta iki Türk sporcu, istediği sonucu alamadı. Ahmet Örken ve Onur Balkan, yarışı bitiremeyerek elenmekten kurtulamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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