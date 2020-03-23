“2020 sözleşmeli üretim hedefimiz 1 milyar lira” Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, "Tarım Kredi Kooperatif Market sayısını 500'e çıkaracağız. Yem kapasitemizi 1.1 milyon tondan 2.2 milyon tona çıkaracak yatırıma başladık.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, "Tarım Kredi Kooperatif Market sayısını 500'e çıkaracağız. Yem kapasitemizi 1.1 milyon tondan 2.2 milyon tona çıkaracak yatırıma başladık." diye konuştu. Kaynak: Dunya.com