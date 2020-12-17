2020 EKPSS sınav sonuçları açıklandı mı? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları sorgulama ekranı!

KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde EKPSS sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nerede açıklanacak? EKPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı nasıl açılır? EKPSS sınav sonuçlarına nereden bakılır?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısa adıyla EKPSS sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Peki EKPSS ne zaman açıklanacak? Başvurular nasıl yapılıyor? EKPSS sınav sonuçları açıklandı mı? Günü belli mi?

EKPSS AÇIKLANDI MI?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 17 Aralık 2020 tarihinde açıklanacaktır.

An itibariyle EKPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı. ÖSYM'nin resmi web sitesinden sınav sonuçlarınıza bakabilirsiniz.

EKPSS SINAV SONUÇLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

EKPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

EKPSS sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi web sitesinden bakabilirsiniz. "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden sınav sonuçlarınızı sınavın açıklanacağı gün öğrenebilirsiniz.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI...

EKPSS NEDİR?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı veya kısa adıyla EKPSS, resmî gazetede yer alan "Özürlü" tanımı yerine "engelli" ibaresinin kullanılması hükmüne göre ; ÖSYM 2014 sınavlar takviminde ÖMSS tanımı yerine Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tanımı resmî olarak kullanılmıştır.