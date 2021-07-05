2019 yılında tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı

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Marmaris'te inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi 2019 yılında tamamlandı. O tarihten bu yana gizemini koruyan yerleşkenin mimarı Şefik Birkiye projenin görsellerini kendi internet sitesinden paylaştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Okluk Devlet Konuk Evi'nin üzerindeki sır perdesi aralandı. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 2018 - 2021 yılları arasında 640 milyon lira harcanarak inşa edilen projenin mimarı Şefik Birkiye görselleri web sitesinden paylaştı.

92 DÖNÜMLÜK ARAZİ ÜZERİNE KURULDU

Sözcü'de yer alan habere göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu'ndaki 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği konut yıkılarak yerine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi 92 dönümlük arazi üzerine kuruldu. Farklı büyüklükte 5 yapının yer aldığı Konuk Evi'nin hemen yakınında ise üç bloktan personel lojmanları inşa edildi.

DEVLET BAŞKANLARI AĞIRLANDI

Plaj içerisinde güneşlenme ve dinlenme amaçlı bungalovlar yer alıyor. Bungalovların ucunda ise denize girmek için iskeleler bulunuyor. Kamuoyuna 300 odalı olduğu bilgisi yansıyan yapıda dinlenme alanları da bulunuyor. Konuk Evi'nde bugüne kadar bazı devlet başkanlarının misafir olarak kaldığı biliniyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Azerbaycan Cuhurbaşkanı İlhan Aliyev'i Marmaris'te ağırlamıştı.

MİMAR BİRÇOK PROJEYE İMZA ATTI

Mimar Şefik Birkiye, Ankara'da inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı olarak ismini Türkiye'de duyurdu. Başta Taksim Camii olmak üzere 7 caminin tasarımını yapan Birkiye, Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Emlak Konut GYO'nun Halkalı'daki Bizim Mahalle projesi ile İstanbul Finans Merkezi'nde inşa edilen Merkez Bankası binasına imzasını attı.