2017'de Avrupa'nın En Ucuz Gazını Türk Tüketiciler Kullandı

2017 yılında Avrupa'nın en ucuz gazını 2.4 euroluk ortalama maliyetle Türk tüketiciler kullandı. Aynı gaz İsveçli tüketicilere 11.9 eurodan satıldı. Türkiye elektrik fiyatında da en ucuz 4'üncü ülke durumunda.

Her ne kadar Botaş'ın gaz fiyatına yüzde 49.5 zam yapmasının ardından perakende elektrik fiyatları artsa da Türkiye bu alanda en uçun ülke özelliğini koruyor. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) son verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye 2017'de konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik eşdeğeri gaz için 2.4 euro/cent ödeyerek en ucuz doğalgaz tüketen ülke oldu. Aynı listede, en ucuz doğalgaz fiyatlarında Türkiye'yi geçen yıl konutlarda kilovatsaat başına ödenen 3 euro/cent ile Romanya ve Moldova, 3.4 euro/cent ile Sırbistan ve 3.5 euro/cent ile Bulgaristan izledi.

Listedeki 25 ülke arasında geçen yıl konutlarda kilovatsaat başına en pahalı doğalgaz 11.9 euro/cent ile İsveç'te satıldı. İsveç'i 9.6 euro/cent ile İrlanda, 9.3 euro/cent ile Portekiz, 8.8 euro/cent ile Danimarka ve 7.9 euro/cent ile Holllanda izledi.