2017-2018 AÖF sınav tarihleri belli oldu

Anadolu Üniversitesi resmi web sitesinde bu sene (2017-2018) yapacağı güz ve bahar dönemlerinde yapılacak olan vize ve final sınavlarını açıkladı. Sınav tarihleri resmi olarak yayımlanırken, üniversite sınav tarihlerinde değişiklik olduğunda kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı. İşte sınav tarihleri...

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Güz dönemi vize sınavı 25 Kasım 2017 tarihinde başlıyor, 26 Kasım 2017 tarihinde sona eriyor.

Güz dönemi final sınavı 13 Ocak 2018 tarihinde başlıyor, 14 Ocak 2018 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi vize sınavı 14 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 15 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi final sınavı 2 Temmuz 2018 tarihinde başlıyor, 3 Temmuz 2018 tarihinde sona eriyor.

2018 üç ders sınavı 21 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak.