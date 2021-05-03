20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav yerleri e-Devlet üzerinden açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adayların sözlü sınav yerlerini e-Devlet üzerinden açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adayların sözlü sınav yerlerini e-Devlet üzerinden açıkladı.
Bakanlığın internet sitesinde yer verilen duyuruda, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap