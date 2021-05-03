20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav yerleri e-Devlet üzerinden açıklandı
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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav yerleri e-Devlet üzerinden açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav yerleri e-Devlet üzerinden açıklandı
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adayların sözlü sınav yerlerini e-Devlet üzerinden açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adayların sözlü sınav yerlerini e-Devlet üzerinden açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer verilen duyuruda, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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