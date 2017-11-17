Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Kamu Bilişimcileri Derneğinin bu yıl ikincisini düzenlediği "Kamu Bilişim Zirvesi" oturumlarla ve sunumlarla devam ediyor.



"Potansiyelini Bilişimle Keşfet" sloganıyla Belek turizm merkezinde Gloria Golf Resort'te düzenlenen "2. Kamu Bilişim Zirvesi"nde, kamuda gerçekleştirilen bilişim projelerinin poster sunumları yapıldı. Zirve kapsamından AA'nın projeleri de sergilendi.



AA'nın global iletişim ortağı olduğu zirvede, Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürü Ayhan Okurer'in moderatörlüğünde, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Servet Gül, SGK Bilgi Sistemleri ve Siber Güvenlik Daire Başkanı Yenal Arslan, Sağlık Bakanlığı Sistem Yönetimi Daire Başkanı Fatih Uluçam, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı İrfan Keskin'in katılımıyla oturum yapıldı.



Ayhan Okurer, kamu bilişim zirvesinin ana gündem maddesinin kamuda dijitalleşme olduğunu ifade ederek, kamu kurumlarının dijitalleşme adına yaptığı çalışmaların önemine değindi.



Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Gül de adalet işlerinde işlemlerin tarihten günümüze kadar nasıl ilerlediğini, daktilodan en üst teknolojiye nasıl gelindiğini anlattı.



AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı Keskin ise teknolojinin, bilişim çağının her alanda önem arz ettiğini kaydetti.



Keskin, "Kamuda dijital dönüşüm son derece kritik bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Kendi kurgusunu gözden geçirmek zorunda kalıyor. Ulusal, alın teri paranın ülkede kaldığı bir dijitalleşme modeliyle sektörel anlamda bulunursak ancak o zaman ulusal anlamda fayda sağlayabiliriz." diye konuştu.