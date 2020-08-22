2 bin 600 yıllık Lidya mutfağından "fare kafatası" çıktı
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2 bin 600 yıllık Lidya mutfağından "fare kafatası" çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Manyas Gölü'nün kıyısındaki Daskyleion Antik Kenti kazılarında Lidya dönemine ait yapıda fare kafatasına rastlandı.

2 bin 600 yıllık Lidya mutfağından
22.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:34

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Manyas Gölü'nün kıyısındaki Daskyleion Antik Kenti kazılarında Lidya dönemine ait yapıda fare kafatasına rastlandı.

İlk yerleşimlerin milattan önce 3000'li yıllara uzandığı Hisartepe mevkisindeki antik kentte 1954'te başlayan arkeolojik kazıya devam ediliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren'in başkanlığını yaptığı kazı ekibi, çalışmalarını 2 yıl önce bulunan 2 bin 600 yıllık mutfak ve çevresinde yoğunlaştırdı.

İren, AA muhabirine, ulaştıkları Lidya mutfağının bu medeniyete ait dünyadaki ender yapılardan olduğunu söyledi.

Kazıda bu yapıyla ilgili önemli buluntulara ulaştıklarını dile getiren İren, "Çok önemli buluntular veren ve Lidyalıların yemek alışkanlıklarını bize sergileyen bir mutfaktır. Bu yüzden burada belgelemeye çok önem veriyoruz ve çok titiz, yavaş bir çalışmayı sürdürüyoruz." dedi.

İren, mutfağın milattan önce 600 ila 550 yıllarında en az 2 defa yangın geçirdiğini tespit ettiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Çatı çöktüğü için bütün kap kacak tam olarak ele geçiyor. O sırada ne yemek pişiyorsa veya ne hazırlanıyorsa onların da kalıntılarını bulmak olası oluyor. Bu şekilde çeşitli hayvanların kemikleri ve çeşitli tohumlar elimize geçti. Bunu uzmanlar ve antropologlar inceliyorlar.

Bu yılki çalışmalarımızda bir sürpriz oldu, kazımızda ne olduğunu anlamadığımız bir kafatası parçası elimize geçti. Biz bunu hayvan bilimiyle uğraşan antropologlara gösterdiğimizde bunun Lidyalı bir mutfak faresi olduğunu öğrenmiş olduk. Bu bizim için hem eğlenceli hem de ilginç bir sonuç teşkil etti."

Desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir, Bandırma ve Manyas belediyelerine teşekkür eden İren, antik kentte çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.

Daskyleion Antik Kenti

Anadolu'daki çeşitli etnik gruplar tarafından kurulan Daskyleion'a ilk yerleşenlerin, Misya ve Frigyalılar olduğu tahmin ediliyor.

Bölge, milattan önce 7'nci yüzyılda Lidya egemenliğine girdi.

Milattan önce 546'da Perslerin eyalet başkenti haline getirdiği Daskyleion'daki hakimiyetleri 220 yıla yakın sürdü.

Büyük İskender'in Biga civarında Perslerle olan savaşı kazanarak ele geçirdiği kent, yaklaşık 200 yıl Makedonyalıların hakimiyetinde kaldı.

Doğa Roma (Bizans) kalesinin 11'inci yüzyılda inşa edildiği kentte yerleşim, Türklerin bölgeyi ele geçirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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