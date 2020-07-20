1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın gazileri o günleri anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın gazileri o günleri anlattı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rumların baskı ve zulmüne son vermek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'nın gazileri, harekatın Ada'ya barış ve huzur getirdiğini, Kıbrıslı Türklerin de can güvenliğini sağladığını anlattı.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın gazileri o günleri anlattı
20.07.2020 11:36 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:36

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rumların baskı ve zulmüne son vermek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'nın gazileri, harekatın Ada'ya barış ve huzur getirdiğini, Kıbrıslı Türklerin de can güvenliğini sağladığını anlattı.

Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Yılmaz Bora ve Mesut Günsev, o günlerde yaşananlar ve tanık olduklarıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı ve Kıbrıs gazisi Yılmaz Bora, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki eşit halka dayalı olarak 16 Ağustos 1960'da kurulduğunu, o tarihte Türk alaylarının Ada'ya ayak bastığını ifade etti.

Bora, "Gerek biz gerekse ana vatanımız Türkiye, bu cumhuriyeti büyük bir heyecanla karşıladık ama ilk günden Makarios'un 'Kıbrıs Cumhuriyeti bizim için Enosis'e bir basamaktır.' dediği andan itibaren her şey altüst oldu." diye konuştu.

Rumların 21 Aralık 1963'te, 48 saatte Kıbrıs Türkü'nü yok etmeyi ve Kıbrıs'ın tümünü kontrol altına almayı planladıkları Akritas Planı'nı uygulamaya koyduklarını söyleyen Bora, bunun üzerine Kıbrıs Türk halkının 7'den 70'e direnmeye başladığının altını çizdi.

Lefkoşa'da başlayan saldırıların Ada geneline yayıldığını ifade eden Bora, Kıbrıs Türk halkının katliamlara karşı TMT önderliğinde, bir bütün olarak direndiğini kaydetti.

"Rumlar 11 yıl bize 'Bekledim de gelmedin.' şarkısını dinletti"

Bora, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türk halkı, 11 yıl toplam 3 kilometrelik alana sıkıştırıldı. Ana vatan Türkiye'nin Kızılayın gönderdiği yardımlarla ayakta durmaya çalıştı. Kıbrıslı Türkler, 11 yılda hiçbir şart altında maneviyatını bozmadı, karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmadı ve direndi çünkü büyük Türk ulusunu daima yanı başında bildi. Rumlar 11 yıl bize 'Bekledim de gelmedin.' şarkısını hoparlörlerle cephelerde dinletti ve direnme gücünü yıkmaya çalıştı ama başaramadı."

Türkiye'nin bu 11 yılda defalarca garantör ülkeler ve Birleşmiş Milletleri (BM) uyardığını ama hiçbir taraftan cevap gelmediğini belirten Bora, Rumların 15 Temmuz 1974'te ikinci bir soykırımı hedefleyen İfestos Planı'nı uygulamaya koyduğunu söyledi.

Bora, 15 Temmuz 1974'te Yunanistan'daki cuntanın Makarios'a darbe yaptığını ve Kıbrıs Helen Cumhuriyeti ilan etmesiyle garantör Türkiye'nin, Yunanistan ve İngiltere ile müzakerelere başladığını bildirdi.

"Kıbrıs Türk halkının beklediği kuzeyden zafer güneşi doğmuş oldu"

Müzakerelerden cevap gelmediğini kaydeden Bora, şunları anlattı:

"TSK 20 Temmuz sabahı Ada'ya çıktı ve çıktıktan sonra da garantör ülkelere anayasal düzenin yeniden tesisi için çağrı yaptı ancak karşılık bulmadı. Rumlar kaçmaya başladı, 21-22 Temmuz'da Beşparmak Dağları geçildi, Lefkoşa ile irtibat kuruldu. Daha sonra Lefke ve Mağusa'ya yöneldi. Kıbrıs Türk halkının beklediği kuzeyden zafer güneşi doğmuş oldu."

Harekat sırasında Yeşilırmak'ta görevli olduğunu söyleyen, 15 Temmuz'da Rumların müdahalesinin ardından cephede görev aldıklarını aktardı.

Kıbrıs'ta barışı korumakla görevli olan BM Barış Gücü yetkililerinin 11 yıl boyunca Kıbrıslı Türkleri tehdit ettiğini ifade eden Bora, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 müdahalesi Kıbrıs'ın tümüne barış ve huzur getirdi, Rumları da bir iç kavgadan kurtardı. 52 yıldır aranan ve bulunamayan Kıbrıs'ın gerçekleriyle bağdaşan çözümü de getirdi ve iki ayrı devletin oluşmasına zemin hazırladı. Harekat eğer yapılmasıydı Kıbrıs Türkü katledilecekti, tek bir Türk kalmayacaktı, aynı Girit misali. Bizim, ana vatanımızın desteğiyle KKTC'nin sonsuza kadar yaşayacağına inancımız tamdır. "

"Türk ordusu, çok zor bir harekatı başarıyla gerçekleştirmiştir"

Gazi Emekli Amfibi Deniz Piyade Kıdemli Binbaşı Mesut Günsev, 20 Temmuz 1974'ün, asil Kıbrıs Türk halkının direnişinin, Türk ordusu tarafından mühürlenerek özgür toprakların ele geçirilmesinin başlangıç tarihi olduğunu belirtti.

Günsev, "Türk ordusu, 20 Temmuz 1974 şafağında, dünya tarihinde çok nadir görülen atma, indirme ve çıkarma gibi 3'lü, koordinesi, emir ve komutası çok zor bir harekatı başarıyla gerçekleştirmiştir." dedi.

1'inci Kıbrıs Barış Harekatı'nın bölümünün 3 günde tamamlandığını aktaran Günsev, çok dar bir alana, büyük miktarda asker, mühimmat ve ikmal malzemesi yığıldığını, Beşparmak Dağlarından da devamlı taciz atışı geldiği için bu alanın genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra 2'nci Barış Harekatı'nın yapıldığını ve bugünkü sınırların çizildiğini kaydeden Günsev, o zaman deniz piyade üsteğmeni olduğunu dile getirdi.

"20 Temmuz sabahı hastaneden kaçtım"

Günsev, "Kıbrıs'a ilk adım atan amfibi deniz piyade alayının bir mensubuydum. 20 Temmuz sabahı ilk adımı atmak bana nasip olmadı. Çünkü Mart 1974'te İtalya'da askeri hastanede yatıyordum. 20 Temmuz sabahı hastaneden kaçtım ve maceralarla 1'inci harekatın bitiminden sonra Ada'ya geldim. 2'nci harekata katılma onurunu elde ettim." dedi.

Bunun yanında, "Harekatla Kuzey Kıbrıs halkı bir vatana sahip oldu. Bu asil halk direndi, ana vatana güvendi ve Mehmetçik ile mücahit omuz omuza çarpıştı." ifadesini kullanan Günsev, bugün özgür bayrakların aziz şehitler sayesinde dalgalandığını ve ömür boyu dalgalanacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu 3. Sayfa
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia! Spor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu Magazin
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı Magazin
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi Politika
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı
Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan, 3 ülke ile donanma pazarlığına oturdu
Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan, 3 ülke ile donanma pazarlığına oturdu
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Yediemin otoparklarında milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
Yediemin otoparklarında milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Talihsiz Kerem'in dünyasının kararmaması için 45 bin liraya ihtiyacı var
Talihsiz Kerem'in dünyasının kararmaması için 45 bin liraya ihtiyacı var
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Kitabı yazılmalı, okullara verilmeli
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Kitabı yazılmalı, okullara verilmeli
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Zeydan Karalar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Selçuk Yöntem Huysuz Virjin Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Caner Erkin Adem Ljajic Aziz Yıldırım Hikmet Karaman
Daha Fazla Bakan Jandarma Şampiyon Ayasofya
Şu an buradasınız: 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın gazileri o günleri anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 11:39:37. #1.14#
title