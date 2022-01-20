1915 Çanakkale Köprüsü, organize sanayi bölgelerine talebi patlattı

ÇANAKKALE (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım sürecinde, sanayicilerin de kente ilgisi arttı. İki organize sanayi bölgesinde yatırım için parsel kalmadığını söyleyen Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Selçuk Semizoğlu, " Çanakkale'mizin meyvesini, sebzesini, balığını, sütünü İstanbul'a ulaştırmakta çok zorluk çekiyorduk. Köprüyle birlikte Çanakkale'nin üretiminin de ivme kazanacağını, Çanakkale'ye ulaşılabilirliğin artacağını ve çok daha cazip yer haline geleceğini düşünüyorum" dedi.

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı için gün sayılıyor. Köprünün araç geçiş yolunda asfaltlama çalışmalarına hızla devam ediliyor. Lapseki yakasındaki 680 metrelik ve Gelibolu yakasındaki 365 metrelik yaklaşım viyadüklerinde asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen köprünün kenar açıklıklarıyla 2023 metrelik orta açıklığında asfaltlama çalışmalarına geçildi. Köprüde, yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre uzunluğunda yol asfaltlanmış olacak. Şubat ayı sonuna kadar hizmet vermeye hazır hale getirilmesi planlanan köprünün açılışının da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılının kutlanacağı 18 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması planlanıyor. Çanakkale Boğazı'nda araçların bir kıtadan diğerine 6 dakika gibi kısa sürede geçişine imkan tanıyacak 1915 Çanakkale Köprüsü, ulaşım sorununu çözmenin yanı sıra hem Çanakkale hem de ülke ticaretine katkı sağlayacak.