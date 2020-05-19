19 Mayıs coşkusu balkonlara sığmadı
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19 Mayıs coşkusu balkonlara sığmadı

19 Mayıs coşkusu balkonlara sığmadı İzmir'de, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atarak başlattığı Milli Mücadelenin 101. yıl dönümü, evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlarca alkışlar eşliğinde İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'nı okuyarak coşkuyla kutladı.

19 Mayıs coşkusu balkonlara sığmadı
19.05.2020 21:13 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:13

19 Mayıs coşkusu balkonlara sığmadı

İZMİR - İzmir'de, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atarak başlattığı Milli Mücadelenin 101. yıl dönümü, evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlarca alkışlar eşliğinde İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'nı okuyarak coşkuyla kutladı.

Her yıl meydanlarda coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl korona virüs salgını tedbirleri kapsamında alınan önlemler ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle arzu edilen seviyede gerçekleştirilemedi. Gün içerisinde sosyal mesafe kuralı çerçevesinde gerçekleştirilen kutlamalar, saat 19: 19 itibari ile yerini balkonlara bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla, vatandaşları evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmesinin ardından, İzmirli vatandaşlar, evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak alkışlarla, İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'nı söyleyerek, 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. Vatandaşların coşkusu adeta balkonlara sığmazken, Milli Mücadelenin 101. yıl dönümü dolayısıyla trafikteki bazı araçlarda korna çalarak konvoy yaptı.

Vatandaşların alkışları ve sloganları arasında gerçekleşen 19 Mayıs kutlamaları, saygı duruşunun ardından son buldu.

Kaynak: İHA

Manşet

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