19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru CHP ve MHP Kayseri il başkanları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP ve MHP Kayseri il başkanları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer mesajında, 19 Mayıs'ın şan ve şerefle dolu Türk tarihinin yeni bir başlangıcı olduğunu belirtti.

101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsız Türkiye idealiyle yaktığı ateşin halen ışık tuttuğunu vurgulayan Özer, "Güneş balçıkla sıvanmaz, bu güneş sonsuza kadar yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok da Türkiye Cumhuriyeti'nin 19 Mayıs 1919'da başlayan topyekun bir direniş ve bağımsızlık mücadelesi sonunda kurulduğunu kaydetti.

Tok, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919 tarihi, Türk milletinin adeta yeniden doğduğu ve aziz milletimizin gönlünde çok önemli bir yeri olduğu bir gündür. İlk adımı 19 Mayıs 1919'da atılan Milli Mücadele süreci içerisinde Türk ulusu, Büyük Önder Atatürk'ün önderliğinde başlatılan var olma mücadelesini emsalsiz bir zaferle, uğrunda binlerce şehit vererek sonuçlandırmış, bağımsızlık mücadelesini kazanmıştır."

Kaynak: AA