19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Aksaray Valisi Ali Mantı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksaray Valisi Ali Mantı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mantı, mesajında, 19 Mayısın milletine güvenen ve inanan bir kahramanın, bir dahinin Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savışını başlatmak üzere Samsun'dan Anadolu topraklarına ayak bastığı gün olduğunu belirtti.

Atatürk'ün, 19 Mayıs tarihini gençlere armağan etmesi, Türk gençliğine olan inancını ve güvenini gösterdiğini vurgulayan Mantı, şunları kaydetti:

"Gençlerimize düşen en büyük görev, bu aziz vatanı geliştirerek, güzelleştirerek tertemiz bir şekilde gelecek nesillere teslim etmektir. Çünkü bu vatan sizlere emanet edilmiş paha biçilmez bir hazinedir. Bu emaneti bütün güzellikleriyle, milli ve manevi zenginlikleriyle gelecek kuşaklara teslim etmek en başta gelen görevinizdir. Biz, gençlerimize güveniyor, onların yüzlerindeki ışıkta, gözlerindeki pırıltıda her geçen gün daha da güçlenen Türkiye'mizin aydınlık geleceğini görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, gençlerimizi sevgiyle kucaklıyorum."

Kaynak: AA