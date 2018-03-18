18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Gölpazarı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunulmasını ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Gün dolayısıyla ayrıca şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.