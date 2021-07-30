17 TEMMUZ - 30 TEMMUZ 2021 TARİHLERİ ARASI İLÇE ÖZEL İDARE ÇALIŞMALARI

17 TEMMUZ - 30 TEMMUZ 2021 TARİHLERİ ARASI İLÇE ÖZEL İDARE ÇALIŞMALARIİlçemiz Özel İdare Müdürlüğü' nün 17 Temmuz - 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında;

17 TEMMUZ - 30 TEMMUZ 2021 TARİHLERİ ARASI İLÇE ÖZEL İDARE ÇALIŞMALARIİlçemiz Özel İdare Müdürlüğü' nün 17 Temmuz - 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında; Kurcalı köyünde asfalt altyapı, yol genişletme ve palaz malzeme serme, Hamidiye köyünde road mix (yama), Yeniçam köyü elekaltı malzeme sıkıştırma, İncirpınarı, Tekke ve Yeniçam köyleri asfalt altyapı ve elekaltı malzeme sıkıştırma çalışmaları yapılmıştır.

Kaynak: Habermetre