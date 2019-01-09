CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İmkan olsa 16 milyon insanla konuşsam her birini tek tek ikna edebilirim diye geliyor bana. Çünkü herkesin hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Çünkü bu şehir için de iyi şeyler düşünüyorum." dedi.