15 Yaşındaki Kız, Not Bırakıp 13'üncü Kattan Atlayarak İntihar Etti
Adana'da 15 yaşındaki genç kız, "İnşallah ölürüm, sakat kalıp size muhtaç olmam" notunu bıraktıktan sonra 13'üncü kattan atlayarak intihar etti.
Adana'da 15 yaşındaki genç kız, "İnşallah ölürüm, sakat kalıp size muhtaç olmam" notunu bırakıp, 13'üncü kattan atlayarak hayatına son verdi.
NOT BIRAKIP PENCEREDEN ATLADI
Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 7592 sokakta meydana gelen olayda, bir süredir psikolojik bunalımda olan 15 yaşındaki Asude K. ailesine, "İnşallah ölürüm, sakat kalıp size muhtaç olmam" notunu yazdı. Asude K. notu yazdıktan sonra odasının penceresinden aşağı atladı.
GENÇ KIZ KURTARILAMADI
Durumu gören apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı özel bir hastaneye kaldırdı. Asude K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
GERİYE FULARI KALDI
Genç kızdan ise geriye düştüğü yerde bulunan fuları kaldı. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yazık bir can daha gitti. Yüksek binr yapmayın Gençler çabuk bunalıyor tekat olsun Bahçeli olsun evde devamlı taze Çiçek bulundurun Stress atsınlar. ALLAH RAHMET EYLESINCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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ne olacak milleti laik sistemle iyice batılıya benzettilerCevap Yaz 9 13 Yayından Kaldır
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Laik sistemin getirileri iste.Allahin kanunları yerine başka kanunlarla yonetilmenin sonuçları siz demokrasiyle şeriat getirmeye çalışın Allahın azabı çok uzak değil.Sizin yüzünüzden bizide helak edecek.Kurani elinize alın ve Bakara 256 ve nice ayetlerde Allah ne diyor okuyun.Cevap Yaz 7 15 Yayından Kaldır