15 Temmuz şehitleri sporla anılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz şehitleri sporla anılacak

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, şehitler anısına çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirilecek.

15 Temmuz şehitleri sporla anılacak
06.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:52

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, şehitler anısına çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Şehitler anısına yapılacak etkinlikler şöyle:

Motosiklet:

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" düzenleyecek.

Motosiklet tutkunlarının sürüşü, 15 Temmuz Çarşamba günü İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden saat 06.00'da başlayacak; sürücüler Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçerek Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önünde anma törenine katılacak. Ankara'daki törenin ardından Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine toplu sürüş yapılacak.

Okçuluk:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek Şehitleri Anma Kupası Açık Hava Okçuluk Yarışması 15 Temmuz Çarşamba günü Antalya'da yapılacak.

Görme Engelliler:

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF), 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma p-Programı kapsamında on-line satranç turnuvası düzenleyecek.

Karate:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek Türkiye Kata Şampiyonası, 10-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Atletizm:

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz günü tüm illerde "Demokrasi Koşusu" yapılacak.

Binicilik:

15 Temmuz Kupası Engel Atlama Yarışmaları, 11-12 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Engel Atlama Yarışmaları, 16-19 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

15 Temmuz Kupası Engel Atlama Yarışmaları, 17-19 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da yapılacak.

15 Temmuz Kupası At Terbiye Yarışmaları, 18-19 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

15 Temmuz Kupası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları ve 15 Temmuz Kupası Engel Atlama Yarışmaları, 18-19 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Finalleri - Nuri Oğlakçı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, 25-26 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

Satranç:

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma On-line Satranç Turnuvası, Antalya İlçe Temsilciliği tarafından 15-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü On-line Satranç Turnuvası, Malatya İlçe Temsilciğili tarafından 15 Temmuz'da düzenlenecek.

Bedensel Engelliler:

15 Temmuz Şehitleri Anma Kupası Açık Hava Okçuluk Yarışması, 1-15 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

Modern pentatlon:

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) Online Grand Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek sporcuları, 17-18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak Modern Pentatlon 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve

Milli Birlik Günü Online Yarışı'nda bir araya getirecek.

Güreş:

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 3-8 Temmuz tarihleri arasında Peşrev, Mani ve Davul Zurna yarışmaları yapılacak.

Bisiklet:

15 Temmuz Yarışları Ankara, Marmaris ve Kastamonu'da gerçekleştirilecek.

Atıcılık:

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Mersin'de 15-18 Temmuz tarihlerinde Ateşli Silahlar Gençler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası, Bursa'da 17-19 Temmuz tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası Trap Bölgesel Lig 1. Bölge ve Konya'da 17-19 Temmuz'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası Trap Bölgesel Lig 2. Bölge organizasyonlarını düzenleyecek.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Haber
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli Haber
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı Haber
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti Haber
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü 5 yaralı
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
İnsanların duygularını sömüren dilencinin oyununu zabıtalar ortaya çıkardı
İnsanların duygularını sömüren dilencinin oyununu zabıtalar ortaya çıkardı
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?' sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yılmaz Tunç Esra Albayrak Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor İrfan Buz Okan Buruk Tamer Tuna Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Bakan Düğün Trabzonspor Havai Fişek
Şu an buradasınız: 15 Temmuz şehitleri sporla anılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 10:29:53. #1.14#
title