15 Temmuz Derneği şehit aileleri için çevrim içi bayramlaşma programı düzenledi

15 Temmuz Derneği Kadın Komisyonu, farklı şehirlerde ikamet eden şehit aileleri için çevrim içi ortamda bayramlaşma programı organize etti.

15 Temmuz Derneği Kadın Komisyonu, farklı şehirlerde ikamet eden şehit aileleri için çevrim içi ortamda bayramlaşma programı organize etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bayramlaşma programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Derneği Başkanvekili Tarık Şebik, dernek yönetim kurulu üyeleri ve şehit aileleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz'un genç şehitlerinden Mahir Ayabak ve Engin Tibeç'in hikayelerini hatırlattı.

15 Temmuz'un, Türkiye'de dönemsel olarak tasarlanan darbelerin en vurucularından biri olduğunu belirten Yanık, "Ancak şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve milletimizin iradesiyle bu darbe girişiminin üstesinden geldik. Sevdiklerini feda etmek çok zordur. Şehit ailelerimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ve İslam dünyasında kötü emellerin hiçbir zaman ortadan kalkmadığını, Gazze'de yaşananların Keşmir ve Doğu Türkistan'da da yaşandığını belirten Bakan Yanık, "15 Temmuz'un anlamını unutmadan, hafızalarımızı diri tutarak, milli birlik ve bütünlüğümüzü bozmaya ve sosyal kırılmalar üzerinden siyaset yapmaya çalışan kesimlere karşı dikkat etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bakanlık bünyesinde yer alan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nün tüm şehit aileleri ve gazilerle yakın ilişki içerisinde olduğuna değinen Yanık, 15 Temmuz Derneği'nin birlikte çalıştıkları önemli yapılanmalardan birisi olduğunu, gelecek süreçte yeni çalışmaları, politikaları ve söylemleri hep birlikte oluşturacaklarını kaydetti. Yanık, derneğin yeni yönetiminin hayırlı olmasını diledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da 5. yıl dönümü yaklaşan 15 Temmuz'un önemini vurgulayarak, o gece milleti meydanlara davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir sorumluluk aldığını ifade etti.

Yerlikaya, bayram sevincini tam yaşayamayan Türk halkının camilerde, konsolosluk önünde ve meydanlarda Filistin'deki zulme tepkilerini güçlü şekilde gösterdiklerini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünün öneminin bugün daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

Ankara Valisi Vasip Şahin ise hak ile batılın mücadelesinin hep devam edeceğini, önemli olanın nerede durdukları ve ne yaptıkları olduğunu belirterek, "Yeise düşmeye gerek yok. İnanıyorsak zafer bizim olacaktır. 15 Temmuz'da bunu çok net gördük. O gecenin en büyük kahramanı aziz milletti." dedi.

Derneğin Danışma Kurulu Üyesi ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz'un herkese çok iyi anlatılması gerektiğinin altını çizerek, o geceyi, "40 yıllık hainliğin finali" olarak tanımladı.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da 15 Temmuz'un tarih açısından öneminin zamanla daha iyi anlaşılacağını vurguladı. "15 Temmuz'da hainler başarılı olsaydı bugün Kudüs ve Gazze kimsesiz kalacaktı." diyen Göksu, şehit ailelerine şükranlarını ileterek, o gece sevdiklerini kaybeden ailelerin en büyük bedeli ödediklerini ifade etti.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise Türk milletinin Filistin konusundaki duyarlılığına değindi.

Dünyanın neresinde bir sıkıntı varsa Müslüman olsun ya da olmasın, duyarlılık sahibi bir millet olduklarını belirten Turunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusunda son derece hassas olmasının kendilerini de zulme karşı duyarlı kıldığını ifade etti.

15 Temmuz Derneği Kadın Komisyonu Başkanı ve şehit İlhan Varank'ın ablası Ayşe Arslantürk de Filistin'de yaşanan işgal girişimini büyük bir üzüntüyle takip ettiklerini aktardı.

Arslantürk, 15 Temmuz gecesi yaşadıkları direnişin benzerini bugün Filistin'de gördüklerini belirterek, bir dahaki bayramı özgür Aksa'nın sevinciyle kutlamayı temenni etti.

15 Temmuz Derneği Başkanvekili Tarık Şebik ise her yıl Antalya'da yapılan Şehit Aileleri Buluşmasını normalleşme süreci başladığında yeniden düzenleyeceklerini bildirdi.

"Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı"

Aileler adına söz alan şehit Murat Naiboğlu'nun eşi Gülsu Naiboğlu da Filistin'de yaşanan hainliği, kendilerinin 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını belirterek, "Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Allah hepsinden razı olsun. 5 yıl geçti. Dimdik ayaktayız. Bize de millet olarak dik durmak yakışır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük