15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Sivas'ta, Atatürk Kongresi Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, diğer il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakarlığı ile aşan milletin, siyasi tarihinin en büyük ihanetlerinden biri olan FETÖ'nün yaşattığı bu günü de unutmayacağını ve unutturmayacağını söyledi.

Bu millete, onun bütün değerleriyle birlikte sembolü olan bayrağına düşmanlık edenlerin, bin yıl boyunca her zaman hak ettikleri cevabı aldıklarını, bundan sonra da almaya devam edeceklerini vurgulayan Vali Ayhan, "Devletimizin tüm organları ve yetkilileriyle, bu şarlatan ve millet düşmanına, FETÖ'nün tüm mensuplarına karşı mücadelemiz sonuna kadar kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi.

Başkan Bilgin ise devleti ele geçirip millete diz çöktürmek isteyen hain FETÖ terör örgütüne karşı 100 yıl önceki ruhla büyük Türk milletinin dur dediğini ifade etti.

Programda, Türk Halk Müziği Korusu kahramanlık türkülerini seslendirdi ve Sivas Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı önünde başlayan 15 Temmuz Sancak Koşusu ise Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ekranlardan izlettirildi.

Yozgat

Yozgat'ta, Cumhuriyet Meydanı'ında düzenlenen program, Kur'anı Kerim tilaveti ile başladı.

Saygı duşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de uzun ömür diledi.

Polat, "Bugün derin bir kederi ve büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı kaybetmenin hüznünü yaşarken diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanan bir direnişle tarih yazmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3 hedefinin olduğunu söyledi.

Başer, "Bunlardan birisi milletin adamı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı derdest ve mahkum etmekti. Bir diğer hedefleri milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesiydi, bir diğer de 83 milyon vatandaşımızın iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisiydi." diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'de bütün şehitlere Allah'tan rahmet gazilere de sağlıklı uzun ömür diledi.

Köse, 15 Temmuz gecesi 251 şehit arasında en çok Yozgatlının bulunduğunu belirtti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nı ellerinde bayraklarla dolduran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka sesleniş konuşmasını izledi.

Sorgun ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle şehitleri anma programı düzenlendi.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen anma programına Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, daire müdürleri vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması"nın izlendiği törende, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı da konser verdi.

Bu sırada bazı vatandaşlar, "şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye slogan attı.

Nevşehir

Nevşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Stadyumunda gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şifa Camisi imam hatibi Mehmet Ali Aydemir'in sela ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından program Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Müzik Topluluğunun dinletisi ile sürdü.

Programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hain darbe girişiminin yaşandığı gece, canları pahasına meydanlara inen insanlar sayesinde huzurlu günlere kavuşulduğunu belirtti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü üyelerine karşı mücadele ederken şehit ve gazi olanları minnetle andığını ifade etti.

Şehit ve gazilerin, isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdıklarını aktaran Becel, "Tarihimiz boyunca kazandığımız her zafer ardında azim cesaret ve kararlılık vardır. O gece şehit olan milletimizin aziz evlatlarını minnetle yad ediyoruz." dedi.

Programda, 15 Temmuz gecesini anlatan film izlendi, ezgiler dinlendi.

Kırşehir

Kırşehir'deki etkinlikler Cacabey Meydanı'nda saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın kahramanlık türküleri seslendirdiği etkinliklerde meydanı dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını sinevizyondan izledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un, darbeci zihniyetin büyük bir sekteye uğradığı tarih olduğunu belirterek, artık hiç kimsenin milletin iradesine el uzatmaya ve darbelerle kaos oluşturmaya cesaret edemeyeceğini vurguladı.

Akın, "Nitekim bugün geldiğimiz noktada darbe teşebbüsüne tevessül edenler ve onların destekçileri Türk adaleti önünde hesap vermeye devam etmektedirler." dedi.

Etkinlikte, 15 Temmuz darbe girişimi konulu film ve slayt gösterimleri gerçekleştirildi, farklı kurum ve kuruluşlar vatandaşlara ikramda bulundu.

Etkinliklere, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Niğde

Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı ve saygı duruşunda bulunuldu. Niğde Belediyesi Mehter Takımı marş söyledi, şiirler okundu ve 15 Temmuz darbe girişimi belgeseli izletildi.

Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da kanlı bir gece yaşandığını belirterek, ordunun içine sızmış hainlerce kendilerine emanet edilen silahları uçakları tankları bu milletin üzerine doğrultarak hain darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Emrah özdemir de Cumhurbaşkanının cesareti ve üstün liderliğiyle harekete geçen Türk milletinin tankın, uçağın, tüfeğin karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikildiğini ve hain darbe girişimini engellediğini belirtti.

Kaynak: AA