15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eroğlu, mesajında, 15 Temmuz, ülkemizin demokrasi mücadelesinin en önemli kırılma noktalarından biri olduğunu ve o gece aziz milletimizin kadını erkeği, genci ve yaşlısıyla yıllar boyu hatırlanacak büyük bir zafere imza attığını belirtti.

15 Temmuz gecesinin Türk milletinin yeniden dirilişi olduğunu ifade eden Eroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsü neticesinde ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen aziz vatandaşlarımız büyük bir kahramanlık timsali göstermiştir. Hain darbe teşebbüsünde şehit olan 251 vatan evladına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum, gazilerimize Allah'tan sıhhat, afiyet ve hayırlı bir ömürler temenni ediyorum. Üzerinde hür bir şekilde nefes aldığımız, yaşadığımız, hayatımızı sürdürdüğümüz bu topraklar bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Her karışında bir şehit yatan bu topraklar aynı zamanda dünyanın en büyük şehitliğidir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de şehit ve gazilerinin fedakarlıkları sayesinde dimdik ayaktadır."

Özkaya da, 15 Temmuz'un kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen devlet içine sızmış terör örgütü FETÖ/PDY ajanlarına karşı milletimizin vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış şanlı bir demokrasi zaferi olduğunu belirtti.

Yurdunuseven ise, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi üzerine gelen hayasızca akını durdurmak için göğsünü siper ederek tüm dünyaya verdiği demokrasi dersinin tarih sayfalarına altın harflerle adını yazdırdığını kaydederek, "Yakın tarihinde sürekli darbelerle sindirilmiş millet iradesi, 15 Temmuz gecesi bir kez daha vurulmak istenen zincirleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kırmış ve darbeci zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına gömmüştür. Türk milletinin binlerce yıllık şanlı tarihinde bu gece çok önemli bir kırılma noktası olarak hafızalara yazılacaktır. Gelecek nesillerimizde yaşanmış bu olaydan gereken dersi çıkartarak attığı her adımda yere daha sağlam basacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA