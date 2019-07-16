Sivas'ta .15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı, meydanlarda etkinlikler düzenlendi.

Sivas'ta ellerindeki Türk bayraklarıyla Tren Garı önünde toplananlar, İnönü Bulvarı üzerinden yürüyüşe geçti. Kortejin önünde, atlı birlikler ve Sivasspor taraftarları da yer aldı.

Vatandaşlar, törenin yapılacağı kent meydanına kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, diğer il protokolü ve çok sayıda kişi katıldı.

Ayhan, Sivas Valiliği önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz destanı gibi bir miras bıraktığını söyledi. Türk milletinin Ergenekon, Manas, Göç ve Çanakkale gibi destanları olduğunu belirten Ayhan, "O destanlarda karşı da bir düşman vardı. Ama 15 Temmuz'da yine bir düşman var ama kim olduğu belli değildi. Askerimizin polisimizin içine sızmış hainlerdi. Bu millet çıkt ortaya ördükleri örgüyü 4 saatte yok etti. Nasıl Çanakkale destanını yıllardır anlatıyorsak, bu destanı da çocuklarımıza, torunlarımıza nesilden nesile anlatacağız." dedi.

Milletvekili Semiha Ekinci ise 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

Başkan Bilgin de devletin, askerin, polisin içerisine sızan vatan hainlerini bu aziz milletin gereken cevabı verdiğini aktardı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu Türk Halk Müziği Korusu kahramanlık türkülerini seslendirdi ve mehteran takımı gösteri sundu.

Kaynak: AA