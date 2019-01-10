15 Bin Metrekarelik Meydanda Sona Doğru

Atakum Belediyesi olarak ilçeye kazandırdıkları Atakum Kent Meydanı projesinde, çalışmaların sona yaklaştığını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsun'un en büyük, Türkiye'nin ise en güzel kent meydanlarından birini Atakumluların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Karadeniz'in en yüksek insani gelişmişlik düzeyine sahip olan Atakum ilçesine, tüm Türkiye'ye örnek olacak bir kent meydanı kazandırdıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Karadeniz'in parlayan yıldızı olan, Atakum gibi önemli bir ilçede, kent meydanı olmayışı önemli bir eksiklikti. Bu eksiklikten hareketle, ilçemize Türkiye'nin en güzel kent meydanlarından birini kazandırıyoruz" dedi.

Bölgenin en yüksek nüfus artış hızını elinde bulunduran ve rekor düzeyde göç alan Atakum ilçesinde, bir kent meydanının olmayışının ciddi bir eksiklik olduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Dünyanın tüm marka kentleri, sahip oldukları kent meydanlarıyla anılıyor. Atakum da özellikle son yıllarda yakaladığı gelişim ve değişim ivmesiyle, birçok alanda Türkiye'nin sayılı ilçeleri arasında. Türkiş mevkiinde, Seyfi Demirsoy İlkokulunun yanındaki 15 bin metrekarelik alanda yapımını sürdürdüğümüz Atakum Kent Meydanı, ilçemizin prestijini artıracak. Kent ve doğa yaşamının birleştiği, güzel bir meydan olacak olan Atakum Kent Meydanımız, Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndan 1,5 kat daha büyük olacak. Proje tamamlandığında, Türkiye'de birçok kente örnek olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Bölgenin parlayan yıldızı

Atakum ilçesini, hak ettiği kent ve hizmet anlayışıyla buluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum, özellikle son 5 yıllık görev sürecimizde hayata geçirdiğimiz birbirinden önemli ve kapsamlı 87 proje ile adından Türkiye'de söz ettiriyor. İngev tarafından Birleşmiş Milletler ölçütlerine göre yapılan araştırmalar sonucu açıklanan raporda, Türkiye'nin en yüksek insani gelişmişliğe sahip ilçeleri arasında yer alan Atakum, Karadeniz Bölgesinden listeye girebilen tek ilçe oldu. Bu markanın daha da değer kazanması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Karadeniz Bölgesinin parlayan yıldızı olan ilçemizde gerçekleştirdiğimiz ciddi ve kapsamlı çalışmalarla çocuklarımıza her alanda gelişmiş, daha da yaşanılabilir bir Atakum bırakmayı hedefliyoruz. Atakum Belediyesi olarak Türkiye'nin en yaşanılabilir kenti yapmak gibi büyük bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda durmak yok, çalışmaya ve üretmeye devam diyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA