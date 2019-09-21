21.09.2019 16:05

Göçmenlerin bot ile gelmeleri

Rıhtımda bekleyen göçmenlerden detaylar

Minibüse binmeleri

Yunanistan'ın Midilli adasına yönelik yasa dışı geçişlere önlem amacıyla devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekiplerince, Afganistan uyruklu 140 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik bot ile gitmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan operasyonlarda 140 yabancı uyruklu yakalandı.

Kuzey Ege de Yunanistan'ın Midilli adasına yönelik yasadışı geçişlere önlem amacıyla devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekiplerince gün boyu yapılan operasyonlarda Afganistan uyruklu 140 düzensiz göçmen yakalandı.

TCSG 6 Bot Komutanlığınca Yeşil Liman mevkisi açıklarında art arda yapılan 4 ayrı operasyonda lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan 140 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'da ki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA