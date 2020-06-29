HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

14 kazla başladı, şimdi binlercesini yetiştiriyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 6 yıl önce 14 kazla yetiştiriciliğe başlayan Yunus Orkin, devlet desteğiyle şimdi binlercesini yetiştiriyor.

29.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:01

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 6 yıl önce 14 kazla yetiştiriciliğe başlayan Yunus Orkin, devlet desteğiyle şimdi binlercesini yetiştiriyor.

'Genç Çiftçi' projesi kapsamında devlet desteği alan Yunus Orkin, şimdilerde ise ortağı Cengiz Doğan ile birlikte yetiştirdikleri kazları yumurta, civciv ve etlik olarak bölge illerine satıyor. Kaz yetiştiricisi Orkin, Güroymak'ta ve Hasköy'de bulunan çiftliklerde bu yıl 30 bin civciv ürettiklerini, bu yıl sonuna kadar hedeflerinin 80-100 bin civarında olduğunu söyledi. Bitlis'in Güroymak ilçesinde kaz yetiştiriciliğini sürdüren Yunus Orkin ise bölgedeki keçi ve koyundan daha çok getirisi olan kaz için desteklerin artırılması gerektiğini kaydetti. Orkin, "Kaz yetiştirme işine 6 yıl önce hobi olarak 14 kazla başladım. İşimi büyütmek için 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında küçük bir destek alarak işimi büyüttüm. Bölgemiz kaz yetiştiriciliği için mükemmel bir bölge ve hak ettiği değere ulaşma yolundu. İşimizi büyüttük. Üretimimiz çok güzel. Bu kazlar damızlık olduğunda tanesi 250-300 liradan alıcı buluyor. Bir haftalık civcivlerimiz 80-90 lira arasında değişen fiyatlara alıcı buluyor. Çok karlı bir iş, üreticilerimize tavsiye ediyorum. Bu bölgedeki gençlerimize özellikle sesleniyorum. Gidip batıda inşaatlarda çalışmasınlar. Gelip kendi köylerinde imkanları varsa bu işi yapsınlar, çok karlı bir iş. Biz bu kazları üreticiye geri alma garantisiyle satıyoruz. Kar oranı koyun ve keçiye nazaran daha da yüksek" diye konuştu.

Öğretmenlik mesleğini bırakarak bir süre inşaat sektöründe çalışan, daha sonra kazlara olan ilgisinden dolayı Muş'un Hasköy ilçesine gelen Cengiz Doğan, çiftliğinde 3 bine yakın kaz olduğunu söyledi. Ortağı ile birlikte hedeflerinin kaz çiftliğini daha da büyütmek olduğunu belirten Doğan, "Öğretmenliği bırakıp bir süre inşaat sektöründe çalıştıktan sonra kaz yetiştiriciliğine olan merakım ve bu sektördeki kazanç beni kaz yetiştiriciliğine yöneltti. Yaklaşık 2 yıl önce bu işe girdim. Yetiştirdiğimiz kaz cinsi gerek et gerekse yumurta açısından verimli olan bir türdür. Almanya'da Mast adı ile biliniyor. Son 3 yıldır da ülkemizde birçok çiftlikte yetiştiriliyor. Verimi ve ticari kombin olarak getirisi ile çok önemlidir. Ülkemizde kaz denildiğinde akla ilk gelen köy kazlarımız oluyor. Oysa ki bu Mast kazı yerli kaza göre kat kat daha verimli olduğunu gördük. Bütün girişimcilere de sesleniyorum. Bu işi yapsınlar. Ancak tek şartla; bunu yaparken, özellikle bu işin hakkını vereceklerse yapsınlar. Bunu hobi olarak yapayım derlerse hiç yapmasınlar. Çok karlı bir iş, getirisi çok yüksek bir iş. Bu işe bin adet kazla başladım. Bu meslekte 2'nci yılım. Bu yıl 30 bin adet civciv sattım. Hedefim bu yıl 80-100 bin civarında civciv üreterek satmaktır. Onu da bu yıl başaracağıma inanıyorum. Şu anda bin anaç, bine yakın da 2 aylık civcivlerimiz var. Bunu inşallah yıl sonuna kadar çok güzel yerlere taşıyacağıma inanıyorum. İklim ve coğrafya olarak bölgemiz kaz yetiştiriciliğine elverişlidir. Özellikle iklim ve mera alanlarımız çok güzeldir. Bu olmazsa sadece kazlara yem vermekle olmuyor. Kazlar yüzde 70 oranında meralarda otlayarak da doyuyor. Mast kazı hiç kara gereksinim duymadan kendi yağını oluşturan ve en lezzetli kaz cinsidir. Bunları başta Irak, Kuveyt, İran olmak üzere bazı Orta Doğu ülkelerine satıyoruz. Son zamanlarda Doğu ve Güneydoğu illerinden de rağbet gelmektedir. Bir kazı et olarak değil, civciv olarak üretip satıyoruz. Ancak et olarak da satıldığında ciddi girdiler sağlıyor" dedi. - BİTLİS

14 kazla başladı, şimdi binlercesini yetiştiriyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Ekonomi
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Ekonomi
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Ekonomi
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Ekonomi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Ekonomi
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor Ekonomi
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veren lokanta sahibi, ikinci şubesini açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veren lokanta sahibi, ikinci şubesini açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Alişan Seda Sayan Cem Yılmaz Safiye Soyman
Spor Bülent Uygun Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Ivan Obradovic
Daha Fazla Kız Genç Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: 14 kazla başladı, şimdi binlercesini yetiştiriyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 10:02:08. #1.14#
title