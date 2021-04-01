"11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'ne başvurular 10 Eylül'de sona erecek
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"11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'ne başvurular 10 Eylül'de sona erecek

Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
'11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'ne başvurular 10 Eylül'de sona erecek

"Adalet" temalı "11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" için başvurular, 10 Eylül'de sona erecek.

"Adalet" temalı "11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" için başvurular, 10 Eylül'de sona erecek.

Direktörlüğünü Prof. Dr. Bengi Semerci'nin üstlendiği festival, 26 Kasım-2 Aralık'ta İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak.

Her yıl olduğu gibi adalet filmlerinden oluşan film seçkilerinin yanı sıra "Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj" ve "Kısa Metraj Film Yarışmaları" için başvurular, 10 Eylül'de bitecek.

"Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması, daha önce Türkiye'de ticari gösterime girmemiş, televizyon kanallarında gösterilmemiş veya herhangi bir formatta ticari satışı, dağıtımı veya yayını yapılmayan adalet temalı filmlerin katılımına açık olacak.

Festivaldeki yarışmalı bölümlerin yönetmelikleri ve başvurularına "www.icapff.com" üzerinden erişilebilecek.

Festivalde bu yıl, gösterimlerin yanı sıra film endüstrisinin buluşmasını sağlayan, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı ve iletişim toplantılarının yapıldığı "VisionIST Endüstri Günleri'nin üçüncüsü düzenlenecek.

Bu yıl da çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılacağı festivalin akademik programının ana teması "Herkes için Çevre Adaleti" olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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