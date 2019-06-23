11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oyunu kullandı





MEMLEKET İÇİN TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLSUN

Abdullah Gül oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir kez daha vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık. İnşallah memleket için Türkiye için hayırlı olsun. Önümüzde uzun 4 buçuk yıl gibi uzun bir dönem var. İnşallah her şey güzel olur, iyi olur. Memleket için vatandaşların beklentileri var ve önümüzde yeni bir seçim olmaması Türkiye için büyük bir avantaj." şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul