11 bin çocuğu sevindiren oyuncak projesi çalındı, mahkemenin yolunu tuttu

Bursa'da yaptığı projeyle bozuk oyuncakları tamir edip ihtiyaç sahibi çocuklara hediye eden genç, patentini aldığı proje belediye tarafından taklit edilince mahkemenin yolunu tuttu.

Bursa'da yaptığı projeyle bozuk oyuncakları tamir edip ihtiyaç sahibi çocuklara hediye eden genç, patentini aldığı proje belediye tarafından taklit edilince mahkemenin yolunu tuttu.

Annesiyle birlikte dünyanın birçok ülkesinden kendisine gönderilen bozuk oyuncakları tamir edip ihtiyaç sahibi çocukları sevindiren Muammer Kavazoğlu, "Atma tamir olsun, çocuklara umut olsun" projesini 2018 yılında hayata geçirdi. Kavazoğlu, projesinin isim hakkını ve proje korumasını aldı ve bugüne kadar 11 bin çocuğa oyuncak göndererek sevincine ortak oldu. 3 yıldır projeyi başarılı şekilde yürütüp çocukları sevindiren Kavazoğlu'nu, iddiaya göre, 6 ay önce Yalova Belediyesi'nde çalışan bir görevli ziyaret edip, "Belediye olarak projeye destek olacağız" dedi.

Bu ziyarette Yalova Belediyesi personeli, Muammer Kavazoğlu'ndan projenin detaylarını öğrendi. Kavazoğlu, isim hakkı ve koruma kararı aldığı projesinin 6 ay sonra Yalova Belediyesi tarafından taklit edildiğini gördü. Belediye Başkanı ve personelle görüşen Kavazoğlu, durumdan bir sonuç alamadı. Yardımsever Kavazoğlu, konuyu yargıya taşıyacak.

Projenin kendisine ait olduğunu ifade eden Muammer Kavazoğlu, "Projemi 2018 yılında faaliyete geçirdim. Projem ulusal ve yerel basında geniş yer buldu. Türkiye çapında ses getirdi. Projem herkes tarafından takdir gördü. Bu zamana kadar 11 bin oyuncağı tamir edip ihtiyaç sahibi çocuğa gönderdim. 6 ay önce Yalova Belediyesi görevlisi 'projeme destek olacaklarını' söyleyerek beni ziyarete geldi. Proje hakkında benden bilgiler istedi. Ben de projenin detaylarını anlattım. 6 ay sonra belediyenin benim projemi taklit ettiğini basından öğrendim. Benim projemi çaldılar. Ben projemin isim hakkı ve proje korumasını aldım. Belediye hakkında suç duyurusunda bulanacağım" dedi.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı Yalova Belediyesi yetkilisi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geri dönüşümün patenti olmaz bu yüz yıllardır yapılan bir gelenek vatandaş patent aldı diye biz geri dönüşüm toplamayalım mı? Kaldı ki arkadaş bize ulaştı anlattı, dinledik bizim de vatandaşı mağdur etmeme adına araştırmalarımız oldu. Aldığı şey patent değil isim hakkı. Geometrik şekillerden yaptığı oyuncağa 'Atma' diye isim hakkı almış. Yalova Belediyesi olarak geri dönüşüm adına 4-5 projemiz var. Resmi kanaldan başkanımız vasıtasıyla Türk Patent Enstitüsü'ne yazışmalar yaptık. Müracaatta bulunduk. Bize ilk gelen bilgi patent değil ismi hakkı alındığı onun da aidatı ödenmediği için iptali söz konusu. Tabi ki vatandaşımızın mağdur olmasını istemeyiz resmi yazı bekliyoruz. Ancak oyuncak toplamanın bir patenti olacağını düşünmüyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı