103 yaşındaki Emine nine, konronavirüsü de yendi
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103 yaşındaki Emine nine, konronavirüsü de yendi

22.12.2020 09:30 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:48
103 yaşındaki Emine nine, konronavirüsü de yendi

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Emine Tekin yakalandığı koronavirüsü yenmeyi başardı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Emine Tekin yakalandığı koronavirüsü yenmeyi başardı. 95 yıl önce de salgına yakalanan 4 çocuk ve 58 torunu olan Tekin, "Hastaneden sağ çıkacağımı düşünmüyordum. Sürekli Allah'ıma beni çocuklarıma ve torunlarıma bağışlaması için dua ettim" dedi.

Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesi'nde yaşayan Emine Tekin, 1917 yılında dünyaya geldi. 7 yıl önce eşini kaybeden, Tekin, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. 4 çocuk ve torunlarının çocuklarıyla birlikte toplam 58 torun sahibi olan Emine Tekin, durumunun kötüleşmesi üzerine Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Tekin,  22 günlük tedavi sonunda

koronavirüsü yenip, sağlığına kavuştu.Hastaneye kaldırıldığı zaman çok korktuğunu belirten Tekin, "Açıkçası hastaneden sağ çıkacağımı düşünmüyordum. Sürekli Allah'ıma, beni çocuklarıma ve torunlarıma bağışlaması için dua ettim. Neticede iyileştim. Allah'ım beni çok sevdiğim çocuklarıma ve torunlarıma bağışladı. Şükürler olsun. Bundan 95 yıl evvel ben çocukken yine böyle bir salgın oldu. İnsanların derisi kaynamış suya batmış gibi oluyordu. Ben de o hastalığa yakalandım ve iyileştim. O dönemde teknoloji bu şekilde gelişmemişti. İnsanlar çocuklarını eşekle veya atla doktora görüyordu. Kimileri hastaneye yetişemeden yolda ölüyordu. Bu çok acı bir şey" dedi.Emine Tekin'in kızı Hatice Doğan da annesinin 95 yıl önce bölgede yaygın olduğunu söylediği bir hastalıktan bahsettiğini ve o hastalığı yendiğini sürekli anlattığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bazen o dönemleri bize anlatıyordu. Çok acı çekmiş. Babam 7 yıl önce vefat ettikten sonra annem buradaki evinde yalnız yaşamaya başladı. Ancak biz onu hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Annem koronavirüse yakalanınca açıkçası biz, kurtulacağını düşünmüyorduk ama Allah'ım onu bize bağışladı. Mardin Devlet Hastanesi'nde anneme çok iyi baktılar. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun."


103 yaşındaki Emine nine, konronavirüsü de yendi
103 yaşındaki Emine nine, konronavirüsü de yendi
103 yaşındaki Emine nine, konronavirüsü de yendi
103 yaşındaki Emine nine, konronavirüsü de yendi
103 yaşındaki Emine nine, konronavirüsü de yendi
103 yaşındaki Emine nine, konronavirüsü de yendi
103 yaşındaki Emine nine, konronavirüsü de yendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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