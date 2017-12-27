100.ylılında Başbuğu Anlamak " Konferansı
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şubesi tarafından 100.Yılında Başbuğu Anlamak ” Konferansı düzenledi.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şubesi tarafından 100.Yılında Başbuğu Anlamak"Konferansı düzenledi.
Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayarak, Kur'an tilaveti ile devam etti. Daha sonra Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şubesi Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, Türk milletinin, dünya Türklüğünün gönlünde taht kurmuş, Başbuğ Alparslan Türkeş adına yapılan bu organizasyonda bulunmak gerçekten dünyanın en büyük onuru ve şerefi olduğunu söyledi. Yılmaz, "Türkeş'in büyük bir dava, devlet, millet, siyaset adamı olduğunu belirterek, "Diri, güçlü, kararlı şekilde şehitlerin emanetine canı gönülden sahip çıktıklarını, bu emanete namusları gibi hassasiyet gösteriyoruz. Çok şükür teşkilatlarımız güçlü, ocağımız dimdik ayaktadır, hareketimizin lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin önderliğinde çalışmalarımız son sürat devam etmektedir" dedi. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr.Ayhan Eralp, konferansta merhum Alparslan Türkeş'in hayatını anlattı. Düzenlenen konferans sinevizyon gösterimiyle birlikte sona erdi.
Programa MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, MHP Kilis Merkez İlçe Başkanı Mustafa Demir, MHP il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kilis Şubesi yönetim kurulu üyeleri katıldı. - KİLİS