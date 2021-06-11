10 Yıl önce bugün neler oldu?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ÇOCUKLARIN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi İplik mahallesinde hayvan otlatan çocukların üzerine yıldırım düştü, 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ise yaralandı.

Olay sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ölenlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayda yaralanan ve ismi öğrenilemeyen diğer bir kişinin ise ayakta tedavi edildikten sonra evine gönderildiği öğrenildi.

CEYHUN GÜLSELAM, 3 YILLIĞINA GALATASARAY'DA

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Ceyhun Gülselam ile anlaşmaya vardı.

Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Ceyhun Gülselam, yaptığı görüşmelerin ardından Sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya vardı. Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, Ceyhun Gülselam'ın 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attığı bildirildi.

MEDVEDEV VE PUTİN BİRLİKTE STRES ATTI

Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev ve Başbakan Vladimir Putin, bugün Moskova'da bir araya geldi.

Gayri resmi görüşmede Medvedev ve Putin'in ülkedeki sosyal ve ekonomik meseleleri ele aldıkları bildiridi.

Liderler görüşme sonrasında ise, bisiklite binip badminton oynayarak stres attı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı