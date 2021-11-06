10 ayda 10 milyar dolara yakın ihracat

Demir ve demir dışı metaller sektörü, Türkiye'nin toplam ihracatına aralıksız katkı sunmaya devam ediyor. Demir ve demir dışı metaller sektörü Ocak-Ekim döneminde 9,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör Ekim ayında 1,14 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 43 artış sağladı. Türkiye'nin genel ihracatından ise yüzde 6 pay aldı.

Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Demir ve demir dışı sektörü olarak ülke ekonomimize katkı sunmaya devam ediyoruz. Yılın ilk 10 ayında 10 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdik. Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6. sektör olduk. Hedefimiz yıl sonuna kadar yükselişimizi sürdürmek" dedi.

Öztiryaki, "Demir ve demir dışı sektörü olarak ülke ekonomimize katkı sunmaya devam ediyoruz. Yılın ilk 10 ayında 10 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdik. Sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6. sektör olduk. Hedefimiz yıl sonuna kadar yükselişimizi sürdürmek. Ekim ayında sektörümüzün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 158,6 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 83,9 milyon dolar ile İtalya ikinci sırada, 65,7 milyon dolar ile İngiltere üçüncü sırada, 61,7 milyon dolar ile ABD dördüncü sırada yer aldı" dedi.

2021 Ocak-Ekim kümülatif verilerine göre en çok ihracat gerçekleştirdikleri pazarları açıklayan Öztiryaki, "Bu dönemde 1,2 milyar dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 685 milyon dolar ile İtalya ikinci, 552 milyon dolar ile Birleşik Krallık ise üçüncü sırada Almanya'yı takip ettiler. STA sonrası Birleşik Krallık'a değerde yüzde 70 miktarda ise yüzde 33 oranında bir ihracat artışı gerçekleşti. Böylece İngiltere'ye hem değer olarak hem de miktar olarak, sektörün ortalama ihracat artışının 1,5 kat üzerinde bir artış yakaladık" dedi.

Tüm alt sektörlerde artış devam ediyor

Alt sektörlerin ihracat rakamlarını değerlendiren Öztiryaki, "Ocak-Ekim 2021 döneminde alt sektör ihracatında ise alüminyum sektörü 3,98 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer alırken bakır sektörü 1,84 milyar dolar ile ikinci sırada yerini aldı. Ayrıca Birliğimiz alt sektörleri arasında yüzde 69 oranıyla kaynak malzemeleri sektörü en yüksek ihracat artış oranını yakalarken, bakır yüzde 65, alüminyum yüzde 67, yapı malzemeleri yüzde 48,5, döküm yüzde 33, mutfak eşyaları yüzde 38,5, endüstriyel mutfak yüzde 38,4, metal hırdavat yüzde 34,5, metal ambalaj yüzde 24 olmak üzere alt sektörlerimiz ihracatında oldukça yüksek artış oranları ile memnun edici bir tablo görüldü" dedi.

Öztiryaki, "Ekim ayı hem fiziki hem sanal faaliyetlerimize hız verdiğimiz yoğun bir ay oldu. Geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık'a yönelik gerçekleştirdiğimiz sanal ticaret heyetimiz kapsamında alüminyum sektörümüzde faaliyet gösteren 10 ihracatçı firmamız ile 68 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdik. Sanal heyetlerimiz devam ettiği gibi tüm sektörlerimizde faaliyet gösteren üyelerimize temas etmek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak üzere düzenlediğimiz sektör toplantımızı bu ay Bakır sektörümüzden 20 firmamızın katılımı ile gerçekleştirdik. Sektör sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdığımız bu toplantılar bizler için önemli bir iç görü sağlıyor.

Sanal faaliyetlerimizin yanı sıra pandemi el verdiğince fiziki faaliyetlerimize de geri dönüş sağladık. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çok sık dillendirilen fakat detaylarına çok da vakıf olunmayan önemli bir konu. Yeşil Mutabakat kapsamında uygulanması öngörülen "Sınırda Karbon Düzenlemesi" AB'ye olan ihracatımıza ilave bir maliyet getirecek. Bu sürece hızlı uyum sağlanabilmesi için Emisyon Test ve Belgelendirme altyapımızın AB tarafından tanınacak şekilde geliştirilmesi önem arz ediyor. Diğer taraftan, firmalarımızın kendi karbon emisyonlarını azaltma noktasında bilgilendirilmenin ötesinde yönlendirilmeye ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Bu risklerin fırsata çevrilebileceğine ve atılacak yerinde adımlarla rakiplerimize karşı bir adım öne geçeceğimize inanıyoruz. Alman İthalatçılar Birliği ile bu hususta görüşmelerimiz devam ediyor. İhracatçılarımızı AB'nin koyduğu veya ileriki yıllarda aşamalı olarak koyacağı standartlara ilişkin şimdiden ivedilikle bilgilendirmeli ve farkındalığı artırmalıyız. Yurt dışı ithalatçılarının bir numaralı tercihi olabilmek adına yapılması gereken hazırlıklar konusunda tüm üyelerimize destek olacağımız bir çalışma programı hazırlığındayız. Yakın dönemde yapılacak etkinliklere ilişkin daha detaylı bilgi paylaşımı yapacağız" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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