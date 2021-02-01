1 Şubat Ege Denizi'nde yeni deprem mi oldu? Ege'de son deprem nerede oldu? Merkez üssü neresi? İzmir ve Çanakkale'de hissedildi mi?

Son dakika! Ege Denizi'nde saat 16:10 sularında yeniden deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki deprem nerede oldu? Depremin merkez üssü neresi? 1 Şubat Pazartesi 2021 Ege Denizi depremi büyüklüğü ve derinliği kaç?

Ege'de art arda depremler meydana geldi. Korkutan depremler sonrası ölü veya yaralı var mı? Ege'de yeniden deprem mi oldu? Ege'de kaç büyüklüğünde nerede deprem oldu? Ege Denizi depremi nerede oldu? Haritadaki yeri neresi?

1 ŞUBAT EGE DENİZİ DEPREMİ NEREDE OLDU?

AFAD'ın verilerine göre bugün 1 Şubat saat 16:10 sularında Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Ege Denizi Karaburun-İzmir olarak geçmektedir.

AFAD SON DEPREMLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

EGE DENİZİ'NDE YENİDEN DEPREM Mİ OLDU?

Bu sabah saat 08.03'te Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunu 2.9 ve 3 büyüklüğünde iki deprem daha izledi. Aynı bölgede 08:46'da 5.1 büyüklüğünde, 08.47'de ise 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntının daha olduğunu açıklandı. Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedilen deprem 09.00'da 4,7 büyüklüğünde tekrar hissedildi. Son verilere göre ise bölgede 11.35'te 5.1 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha yaşandı.

AFAD ve Kandilli'nin son verilerine göre Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLERE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ...