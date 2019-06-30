Mototeam05 Amasya Motosiklet Kulübünün düzenlediği "1. Amasya Mototeam05 Motosiklet Festivali", dünya supersport şampiyonu eski milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

AK Parti Amasya İl Başkanlığını ziyaret eden Kenan Sofuoğlu, ardından 30 ilden yaklaşık 500 motor tutkunuyla Saray Düzü Kışla Binası önünde bir araya gelerek şehir turu attı.

Daha sonra yaklaşık 500 motorcu, Sofuoğlu önderliğinde Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Tabiat Parkı'ndaki kamp alanına gitti.

Burada düzenlenen programda konuşan Kenan Sofuoğlu, motosiklet kullananların her zaman çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, sürüş sırasında ailelerini akıllarından çıkartmamalarını istedi.

Ağabeylerinin birini motosiklet yarışında, diğerini de trafik kazasında kaybettiğini ifade eden Sofuoğlu, şunları söyledi:

"Hepimiz motosiklet kullanıyoruz, ben de motosiklet kullanıyorum ama motosiklet kullanırken şu düşünceyi aklımızdan hiç çıkartmayalım. Bir haber gelse evimize, ağabeyimizi kaybettiğimiz, babamızı kaybettiğimiz ya da evladımızı kaybettiğimiz, o yuva nasıl yıkılır? Biz bunu yaşamış bir aileyiz. Motosikleti kullanırken bu düşüncelerle kullanın çünkü siz kaza yaptığınızda, hayatınızı kaybettiğinizde siz gidiyorsunuz ama geride kalanlar kahroluyor."

Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatında büyük öneme sahip olduğunu, ona vefa borcunu ödemek için milletvekili olduğunu vurgulayarak, "Tabii ki gönlüm hala motorculukta ama kaderin bana çizmiş olduğu çizgide şimdi farklı bir görev var. Eskiden ülkemi Avrupa'da temsil eden bir sporcuyken şimdi ülkesinde yetişen genç sporculara ve özellikle motosiklet ailesinin içinden gelen bir vatandaş olarak ülkeme hizmet etmem gerektiğini anladım." diye konuştu.

Bir yılı aşkın süredir milletvekilliği yaptığını anımsatan Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milletvekillerinin aşırı derecede eleştirildiğini gördüm. Bunun sebebini henüz çok bilmiyorum ama aşırı derecede eleştirildiğimi gördüm. Ne zaman ki milletvekilliği görevini kabul ettim ardından anladım ki birçok insanın tepkisini kazanmışız. Benim amacım siyasetçi olmak filan değil, bir vatandaş olarak özellikle Cumhurbaşkanımıza vefa borcu olan biri olarak görüyorum kendimi. 2002 yılının Türkiye'sini ben çok iyi biliyorum. 2001 yılında bizim iş yerimiz batmıştı tamamen çünkü orta yaşlarda olanlar bilirler, o yıllarda büyük bir kriz olmuştu. O krizden sonra birçok esnaf batmıştı ve hiçbir çaremiz yoktu. O çaresiz günlerden ekonomisi yükselen ve gelişen bir ülke konumuna geldik."

Konuşmasının ardından Sofuoğlu, birlikte fotoğraf çektirdiği motosiklet tutkunlarının sorunlarını dinledi.

Festivale katılan AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Sofuoğlu'na teşekkür ederek hediye verdi.

Kaynak: AA