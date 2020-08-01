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1 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

Mahmut Tekdemir: Kulüpte dibi de gördüm, şu an zirveyi yaşıyorum "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz""Terinin son damlasına kadar mücadele eden takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum""Abdullah Avcı'nın da burada çok emeği var" Başakşehir'in genç oyuncusu Emre Kaplan: İnandığımız...

1 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi
01.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:32

Mahmut Tekdemir: Kulüpte dibi de gördüm, şu an zirveyi yaşıyorum 

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

"Terinin son damlasına kadar mücadele eden takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum""Abdullah Avcı'nın da burada çok emeği var"

Başakşehir'in genç oyuncusu Emre Kaplan: İnandığımız şampiyonluğu kazandık"Çok mutluyum""Şampiyonluktaki en büyük pay sahibi Okan hocanın""Umarım Şampiyonlar Ligi'nde şans bulurum"

BAŞAKŞEHİR

10.30 Turuncu-lacivertliler, Kopenhag maçının hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: DHA

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