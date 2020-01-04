04 Ocak 2020 Star Yayın Akışı
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04 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

04 Ocak 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

04.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 04.01.2020 06:45
04 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Öfke

03:20 Sevdim Seni Bir Kere

04:20 Cesur ve Güzel

05:30 Kiralık Aşk

07:00 Sevgili Geçmiş

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:20 Dizi

12:00 En Güzel Bölüm

12:15 Sevdim Seni Bir Kere

14:00 Benim Tatlı Yalanım

15:50 Dizi

16:45 Ninja Kaplumbağalar

18:45 Star Haber

20:00 Gizemli Adaya Yolculuk

22:00 Çocuk

Kaynak: InterSinema.com
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