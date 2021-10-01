01 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

04:00 Süper Lig Özetler

04:35 TFF 1. Lig Özetler

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İspanya La Liga Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

13:25 Süper Lig Özetler

14:00 TBMM-TV

17:40 İspanya La Liga Goller

17:50 İngiltere Premier Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:45 Dakika Skor

21:30 Başlama Vuruşu

22:00 Dakika Skor

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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