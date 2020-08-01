01 Ağustos 2020 Tv8 Yayın Akışı
01 Ağustos 2020 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
01.08.2020 06:43 | Son Güncelleme: 01.08.2020 06:52
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:15 Kızım
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
05:30 8x8
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:00 Masterchef Türkiye 2020
10:00 Masterchef Türkiye 2020
13:00 Doya Doya Moda
14:30 Ailecek Şaşkınız
16:15 Müslüm
17:15 Masterchef Türkiye 2020
18:15 Masterchef Türkiye 2020
21:15 Ailecek Şaşkınız
21:15 Arif v 216
Kaynak: InterSinema.com